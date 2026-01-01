Miền Bắc tiếp tục rét đậm, Hà Nội thấp nhất 14 độ C

Tối 3/1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An những ngày tới tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Dự báo khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, trời lạnh. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Sáng 3/1, mức nhiệt thấp nhất là 4 độ C được ghi nhận tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), giảm hơn 4 độ C so với ngày 1/1. Một số khu vực khác cũng ghi nhận nhiệt độ thấp như Sa Pa (Lào Cai) 7 độ C, Đồng Văn (Tuyên Quang), Nguyên Bình (Cao Bằng), Tam Đảo (Phú Thọ) đều ở mức 8 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết đêm 3 và ngày 4/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác; phía bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất phía Đông 19-22 độ C, phía Tây 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.