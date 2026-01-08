Xe máy "kẹp 3" lao vào ô tô, nhóm thanh niên bị thương nặng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 8/1, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Tú Loan, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm trên, nhóm thanh niên gồm: V.H.A.D (SN 2009), Đ.A.D. (SN 2010) và V.N.H. (SN 2007), cùng trú tại xã Quảng Trạch đi xe máy biển số 73AD-027.xx đã tông vào ô tô biển số 73B-010.xx.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nhật Anh).

Pha va chạm mạnh khiến 3 người trên xe máy ngã xuống đường, bị thương nặng và được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị và Công an xã Quảng Trạch nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân.

Được biết, 2 nạn nhân vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị, người còn lại được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba - Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Theo báo cáo nhanh từ các bệnh viện, 3 nạn nhân đều bị đa chấn thương, trong đó một trường hợp tiên lượng xấu.