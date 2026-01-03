Tài xế ô tô tải chặn đầu, dùng hung khí đe dọa lái xe buýt

Khoảng 12h30 ngày 3/1, mạng xã hội lan truyền video ghi lại vụ va chạm giao thông dẫn đến ẩu đả, gây mất trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Hoàng Văn Thái - Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, giữa ô tô tải và xe buýt Phương Trang.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Khánh nhanh chóng phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng xác minh vụ việc.

Đối tượng M. cầm hung khí chỉ về phía xe buýt thách thức (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua xác minh, công an xác định người điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 43H-030.xx là N.Đ.M. (SN 1994, trú tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) nên mời đối tượng cùng phương tiện liên quan về trụ sở để làm việc.

Theo xác minh ban đầu, trong quá trình tham gia giao thông trên đường Tôn Đức Thắng, do mâu thuẫn trong việc không nhường đường, M. đã vượt xe buýt Phương Trang biển kiểm soát 50F-044.xx, tạt đầu và chặn xe gần khu vực giao lộ Hoàng Văn Thái - Tôn Đức Thắng.

Đối tượng M. làm việc với công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau đó, M. xuống xe, dùng hung khí là một thanh sắt hình trụ dài khoảng 1m chỉ về phía lái xe buýt thách thức, gây bức xúc cho người tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Làm việc tại cơ quan công an, M. đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Qua rà soát, M. có một tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Công an phường Hòa Khánh phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.