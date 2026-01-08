Công an TPHCM hướng dẫn cách tạo tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Theo Công an TPHCM, trong lộ trình xây dựng Chính phủ số, Đề án 06 là một cuộc cách mạng với mục tiêu cốt lõi “Lấy người dân làm trung tâm”. Việc chi trả an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID là minh chứng cho thấy công nghệ đang mang lại sự công bằng và thay đổi chất lượng dịch vụ công.

Người dân có thể tự lập tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID hoặc đến công an xã phường để được hỗ trợ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Công an TPHCM đánh giá, trước đây, việc chi trả an sinh xã hội thường gắn liền với những cuốn sổ tay, những đợt tập trung đông người tại trụ sở hoặc cán bộ phải đến tận nhà. Với VNeID, mọi rào cản về khoảng cách và thời gian đều được xóa bỏ.

Minh chứng thực tế vừa qua, nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân trên địa bàn TPHCM đã đăng ký và nhận các khoản chi trả an sinh, quà hỗ trợ thông qua tài khoản VNeID một cách thuận lợi, nhanh chóng và kịp thời. Đây là thực tế cho thấy tính hiệu quả vượt trội so với phương thức nhận tiền trực tiếp bằng sổ tay hay tập trung đông người như trước đây.

Cùng với khát vọng xây dựng "Thành phố thông minh, hiện đại, nghĩa tình", nơi không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số, TPHCM khuyến nghị mỗi người dân hãy sớm tạo lập tài khoản An sinh xã hội trên VNeID. Đây không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là chìa khóa để người dân thụ hưởng những tiện ích vượt trội.

Theo Công an TPHCM, tài khoản an sinh xã hội có tính minh bạch tuyệt đối, loại bỏ khâu trung gian, tiền hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân, đảm bảo chi trả đúng người, đúng chế độ, không thất thoát. Điều đó cho thấy tính vượt trội của tài khoản an sinh xã hội, cũng như kết nối giữa công dân và Nhà nước.

Công an TPHCM cho biết, đối tượng cần sớm tạo lập tài khoản là người có công với cách mạng, người đang hưởng trợ cấp xã hội, người hưởng lương hưu, người cao tuổi, người yếu thế, người đã có tài khoản ngân hàng và định danh mức độ 2 nhưng chưa đăng ký tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Công an TPHCM khẳng định, thành phố sẽ luôn sát cánh cùng người dân trong quá trình thực hiện. Đối với những trường hợp gặp khó khăn khi thao tác, lực lượng chức năng luôn sẵn sàng hỗ trợ tận tình và miễn phí tại UBND và công an phường, xã, đặc khu; Tổ Công nghệ số cộng đồng và Tổ Đề án 06 tại khu phố, ấp.