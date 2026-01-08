Người đàn ông ở TPHCM nhận lại xe mất trộm 12 năm trước từ CSGT Tây Ninh

Ngày 8/1, Trạm CSGT Trảng Bàng (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) đã tổ chức trao trả chiếc xe máy bị mất trộm cho ông Bùi Sĩ Phú (42 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, TPHCM).

Trước đó, trong quá trình tuần tra trên tỉnh lộ 786B, đoạn qua ấp Bàu Tép, xã Bến Cầu (Tây Ninh), tổ công tác Trạm CSGT Trảng Bàng phát hiện xe máy do một thanh niên điều khiển không có gương chiếu hậu.

Ông Phú nhận lại xe máy bị mất trộm gần 12 năm trước (Ảnh: A.H.).

Nhận thấy phương tiện có dấu hiệu gắn biển số giả, lực lượng chức năng đã dừng xe kiểm tra. Qua tra cứu nhanh số khung, số máy, CSGT xác định chiếc xe đang sử dụng biển kiểm soát giả.

Người điều khiển phương tiện là L.T.P. (40 tuổi, ngụ xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh) khai đã mua lại chiếc xe trên để sử dụng.

Qua xác minh theo biển số thật được đăng ký tương ứng với số khung, số máy, lực lượng CSGT xác định chiếc xe là tài sản của ông Bùi Sĩ Phú.

Theo ông Phú, tháng 7/2014, anh mua chiếc xe với giá 55 triệu đồng. Đến tháng 9/2014, trong lúc dựng xe trước nhà, ông bị kẻ gian trộm mất, đồng thời thất lạc luôn giấy đăng ký xe.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Phú đã đến cơ quan công an trình báo. Nhờ đó, khi được lực lượng CSGT Tây Ninh liên hệ, hướng dẫn, ông đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục xác nhận tại Công an phường Phú Mỹ để nhận lại xe.

Nhận lại tài sản sau gần 12 năm bị mất trộm, ông Phú bày tỏ niềm vui và gửi thư cảm ơn Trạm CSGT Trảng Bàng, cùng Đại úy Ngô Thái Học, Tổ trưởng tổ tuần tra CSGT vì đã kịp thời phát hiện phương tiện sử dụng biển số giả, giúp ông tìm lại chiếc xe bị mất.