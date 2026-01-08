Vụ cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội: Chủ nhà nhảy từ tầng cao xuống thoát nạn

Khoảng 7h45 ngày 8/1, tại ngôi nhà cao 7 tầng, 1 tum ở số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông (TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn. Chỉ trong ít phút, căn nhà ở kết hợp kinh doanh bùng cháy dữ dội, cột lửa kèm khói bốc cao hàng chục mét.

Nữ nhân chứng kể thời điểm đám cháy bùng phát

Ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 10h30 cùng ngày, hàng chục cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đang tích cực tham gia công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm ở mặt phố Lê Lợi sầm uất và kinh doanh thiết bị đồ điện.

Cảnh sát PCCC sử dụng xe thang tiếp cận các tầng cao của ngôi nhà cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Tại hiện trường, cảnh sát tiếp tục sử dụng xe thang để tiếp cận các khu vực tầng cao của ngôi nhà, lực lượng chức năng phá cửa kính, phun nước vào sâu phía trong căn nhà cháy.

Là nhân chứng có mặt tại hiện trường khi xảy ra cháy, chị Đỗ Thị Hồng Nhung (40 tuổi), vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ việc. Nữ nhân chứng cho hay, bản thân chị cũng chính là người đã báo với cảnh sát về vụ cháy để lực lượng này tới hiện trường chữa cháy, cứu nạn.

"Khi đó khoảng 7h45, tôi có việc đi qua phố Lê Lợi, khi vừa tới trước số 84 thì phát hiện ở tầng 1 của ngôi nhà xảy ra cháy. Tôi liền dừng xe lại, hô hoán mọi người nhưng quan sát bên trong nhà không có ai, tôi liền nhấc điện thoại và gọi cứu hỏa", chị kể.

Chị Nhung vẫn chưa hết bàng hoàng khi vụ cháy xảy ra (Ảnh: Trần Thanh).

Theo chị Nhung, khi đó chị rất lo lắng, không rõ trong nhà có ai không. Chỉ khoảng vài phút sau, lửa bùng lên rất nhanh từ khu vực bán hàng tầng 1 và lan lên các tầng phía trên.

"Sau khoảng 15 phút, lực lượng cảnh sát chữa cháy tới nơi và dập lửa, tìm kiếm cứu nạn, tuy nhiên lúc này lửa đã bùng phát rất lớn. Khi đó tôi không nghe thấy tiếng ai trong nhà kêu cứu, mọi người bên ngoài đường thì rất lo lắng có người bị mắc kẹt", nữ nhân chứng kể lại.

Chủ nhà gần 70 tuổi nhảy từ tầng cao thoát nạn

Trao đổi với phóng viên tại hiện trường, một người thân của các nạn nhân trong vụ cháy cho biết, căn nhà xảy ra hỏa hoạn là ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh đồ điện.

"Khi xảy ra cháy lớn, anh tôi là ông L.P.T. (gần 70 tuổi) đã nhảy từ tầng cao xuống mái ngôi nhà liền kề và thoát nạn. Rất may anh ấy bị thương nhẹ. Còn vợ là chị T. (60 tuổi) cũng thoát nạn an toàn ra bên ngoài. Ngôi nhà kể trên còn một bà cụ khoảng 90 tuổi nữa, tới nay tôi cũng chưa rõ cụ đã được tìm thấy hay chưa", nam nhân chứng kể.

Cũng theo người này, sau khi nhảy từ tầng cao xuống mái ngôi nhà liền kề, ông L.P.T. bị thương và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh ông L.P.T. nhảy từ ngôi nhà cháy sang mái căn nhà liền kề thoát nạn (Ảnh: Trần Thúy).

Là người sinh sống gần ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, bà N.T.H. (63 tuổi, trú tại phố Lê Lợi, phường Hà Đông) cho biết, thời điểm xảy ra cháy bà nghe thấy nhiều tiếng nổ và khói đen bốc nghi ngút từ ngôi nhà số 84.

"Lúc tôi chạy ra thì đã thấy lửa bốc cao lên các tầng, khi đó có nhiều tiếng nổ phát ra từ trong nhà. Tôi đoán đó là đồ điện bị cháy dẫn tới nổ. Sau đó, mọi người dùng nhiều bình chữa cháy tới để dập nhưng bất thành, lực lượng cảnh sát chữa cháy tới nơi khá nhanh và tiếp tục dập lửa, cứu nạn", bà H. kể.