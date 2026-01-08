Phát hiện 2 cá thể tê tê đi lạc vào nhà dân

Ngày 8/1, Hạt Kiểm lâm Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Vạn Xuân tái thả 2 cá thể tê tê - loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, có tên trong Sách đỏ Việt Nam - trở lại rừng tự nhiên.

Trước đó, 2 cá thể tê tê (1 con trưởng thành và 1 con còn nhỏ) được một hộ dân trên địa bàn phát hiện và tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng.

Hai cá thể tê tê (Ảnh: Hạt Kiểm lâm Thường Xuân).

Ngày 7/1, Công an xã Vạn Xuân tiếp nhận 2 cá thể tê tê do gia đình anh Lê Văn Quyền (SN 1988, trú tại thôn Hang Cáu) bàn giao.

Anh Quyền cho biết 2 cá thể tê tê đã đi lạc vào nhà, được anh phát hiện, bắt giữ, sau đó báo cho lực lượng công an và kiểm lâm.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Vạn Xuân đã phối hợp với UBND xã Vạn Xuân và Hạt Kiểm lâm Thường Xuân kiểm tra tình trạng sức khỏe của các cá thể tê tê, đồng thời xây dựng phương án cứu hộ, tái thả phù hợp.