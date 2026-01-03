Gia đình nướng đồ ăn trên đường sắt ở Quảng Ninh bị xử phạt

Ngày 3/1, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã xử lý một trường hợp nướng đồ ăn trên đường sắt tại phường Tuần Châu.

Hình ảnh gia đình ông Y. nướng thực phẩm trên đường ray tàu hỏa (Ảnh: Đ.X.).

Theo cảnh sát, khoảng 17h30 ngày 2/1, ông N.V.Y. (SN 1962) và bà Đ.T.T. (SN 1966), trú tại tổ 3 khu Đại Đán, phường Tuần Châu đã đứng và ngồi trên đường sắt để nấu thực phẩm. Vị trí vi phạm tại km96+637, tuyến đường sắt quốc gia Kép - Hạ Long.

Toàn bộ hành vi được con gái là chị N.T.T. (SN 1988, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) quay lại và đăng tải lên mạng xã hội TikTok.

Sau khi nắm thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp Công an phường Tuần Châu của tỉnh Quảng Ninh xác minh, làm việc với những người liên quan.

Tại cơ quan công an, cả ba người thừa nhận vi phạm, được tuyên truyền, giải thích và cam kết không tái phạm. CSGT đã lập biên bản và xử phạt ông Y. và bà T. 800.000 đồng.