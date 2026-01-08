“Sau cái chết của học viên, con tôi mới dám kể từng bị đánh ở trung tâm”

Liên quan vụ học viên P.H.N. (17 tuổi) tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (ở phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh) vào ngày 23/12/2025, anh Đoàn Xuân Thưởng (41 tuổi, ở phường Chu Văn An, TP Hải Phòng) cũng từng cho con học tại trung tâm này đã cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí về những "góc khuất" ở nơi này.

“Ăn uống thiếu thốn, bị đánh ngay đêm đầu nhập trung tâm”

Anh Thưởng cho biết, gia đình đưa con trai là cháu Đ.K.B. (13 tuổi) vào Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà từ ngày 23/10/2025 do cháu nghiện chơi game.

Anh Đoàn Xuân Thưởng kể lại sự việc với phóng viên Dân trí (Ảnh: Hoàng Dũng).

Theo anh Thưởng, gia đình ký hợp đồng với trung tâm thời hạn 7 tháng, mức học phí cố định 9 triệu đồng mỗi tháng. Trung tâm yêu cầu phụ huynh đóng đủ tiền cả khóa, kể cả trường hợp học viên học chưa hết thời gian.

“Trung tâm nói dù con tôi học một tháng cũng phải đóng đủ tiền 7 tháng. Ngoài ra, mỗi tháng còn phát sinh khoảng 4 triệu đồng tiền quần áo, đồ ăn thêm, tổng chi phí khoảng 13 triệu đồng”, anh Thưởng nói.

Khi nhập học, trung tâm thu ngay 18 triệu đồng tương ứng hai tháng đầu. Nếu học sang tháng thứ ba, gia đình phải đóng đủ số tiền 5 tháng còn lại theo hợp đồng.

“Vừa hết hai tháng thì xảy ra sự việc chết người. Nếu không có chuyện này, gia đình tôi cũng phải đóng nốt toàn bộ số tiền còn lại”, anh Thưởng cho biết.

Theo hợp đồng gia đình cung cấp, nội dung trách nhiệm của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà được ghi khá sơ sài. Điều 1 nêu việc tiếp nhận, chăm sóc học viên; Điều 2 ghi trung tâm có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho đối tượng khi tham gia các chương trình can thiệp trị liệu.

Tuy nhiên, anh Thưởng cho biết khi trao đổi trực tiếp, giám đốc trung tâm cam kết sẽ giáo dục, thay đổi hành vi của cháu, đảm bảo ăn uống đầy đủ, không xâm phạm thân thể và cho các cháu tham gia hoạt động xã hội bình thường.

Theo anh Thưởng, sau khi xảy ra vụ việc ngày 23/12/2025 khiến một học viên tử vong, con trai anh mới kể lại toàn bộ sự thật về quá trình sinh hoạt tại trung tâm.

Cháu B. cho biết nửa tháng đầu ăn uống rất sơ sài, chỉ có cơm và rau hoặc canh rau. Sau khi gia đình đóng thêm tiền hàng tháng, bữa ăn mới khá hơn.

Anh Thưởng cho rằng các hình ảnh, video bữa ăn của trung tâm chỉ mang tính dàn dựng. Mỗi video kéo dài 15–20 giây, không phản ánh đúng thực tế sinh hoạt của học viên.

“Tuần nào trung tâm cũng gửi video bữa ăn về, nhưng thực chất đó chỉ là kịch bản để lừa gia đình”, anh Thưởng nói.

Theo lời kể của cháu B., ngay trong đêm đầu nhập trung tâm, cháu đã bị đánh. Cháu kể bị nhiều người dùng gậy cao su đánh khoảng 50 cái, bị đá vào miệng chảy máu, đau khắp người, không thể nằm ngửa khi ngủ.

Ngon chân út của cháu B. được chính cháu kể do bị đánh tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà đến bật cả móng, mới lành vết thương (Ảnh: Hoàng Dũng).

Cháu cho biết khi bị đánh khoảng 30 cái thì một người tên Tiến “Trọc” đi vào hỏi “thằng nào vừa xuống”. Khi cháu vừa ngẩng dậy trả lời, người này dùng chân đá hai nhát vào mặt. Sau đó, những người khác tiếp tục đánh thêm khoảng 20 cái.

“Con tôi bị đánh từ trên xuống dưới, bật cả móng chân”, anh Thưởng kể.

Khoảng hai tuần sau, cháu B. được gọi video về cho gia đình. Khi đó, cháu khóc và xin được về đi học. Tuy nhiên, khi anh Thưởng hỏi về cách đối xử của trung tâm, cháu chỉ trả lời “bình thường” và liên tục nhìn lên trên.

“Sau này tôi mới biết lúc gọi điện có hai người lớn ngồi ngay cạnh nên con tôi không dám nói thật”, anh Thưởng cho biết.

“Hứa dạy kỹ năng sống nhưng thực chất là lao động nặng nhọc”

Theo lời kể của cháu B., học viên tại trung tâm phải làm nhiều công việc như chăn dê, tưới cây, làm hàng rào và xách vữa xây mộ cho gia đình giám đốc Nguyễn Văn Hải. Mỗi phòng ở có khoảng 15 người.

Về sinh hoạt hàng ngày, cháu cho biết mùa đông phải dậy lúc 5h30 để tập thể dục, ăn sáng rồi đi làm từ 7h đến 10h30. Buổi chiều tiếp tục làm việc từ 14h đến 16h30, tối mới được nghỉ ngơi.

Anh Thưởng cho biết trước khi gửi con vào trung tâm, giám đốc giới thiệu đây là môi trường giáo dục kỹ năng sống, có nhiều chuyên viên tâm lý, không cho học viên sử dụng điện thoại, tổ chức thể dục thể thao và các hoạt động trải nghiệm.

“Nhưng thực tế con tôi nói đó là lao động hùng hục, khổ sai, không đúng như những gì trung tâm cam kết. Con tôi kể cũng chứng kiến nhiều bạn khác cũng bị đánh tại trung tâm”, anh Thưởng nói.

Còn chị L.T.H., mẹ cháu B., cho biết khi gia đình lên thăm con sau 30 ngày, cháu không dám nói gì ngoài việc khẳng định ăn uống đầy đủ. Chỉ khi về nhà, cháu mới bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc.

Theo chị H., trong thời gian đầu, con chị chỉ được ăn cơm và rau. Những ngày sau khi gia đình đóng thêm tiền, bữa ăn mới được cải thiện.

Ngày 23/12/2025, sau khi xảy ra vụ học viên tử vong, trung tâm cho khoảng 80 học viên lên xe đưa đi nhiều nơi khác nhau. Con anh Thưởng bị đưa đi giấu tại nhà dân ở phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

“Gia đình tôi phải tìm mọi cách mới biết chính xác con đang ở đâu. Đến đêm muộn cùng ngày mới đón được cháu về”, anh Thưởng cho biết.

Theo anh, chỉ trong 60 ngày ở trung tâm, con trai anh đã ba lần phải “giải tán”, trong đó có một lần khi công an đến kiểm tra.

Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà ở phường An Sinh, Quảng Ninh đã ngừng hoạt động (Ảnh: Hoàng Dũng).

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà do Nguyễn Văn Hải (38 tuổi, trú tại phường An Sinh) làm giám đốc. Quá trình vận hành, Hải cho phép nhân viên và học viên “tự quản” sử dụng vũ lực với người vi phạm nội quy.

Ngày 23/12/2025, cháu P.V.N. (17 tuổi, trú tại phường Hà Lầm, Quảng Ninh) bị 8 người dùng tay chân và hung khí đánh đập, dẫn đến chấn thương nặng và tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

Mở rộng điều tra, công an xác định trước đó ngày 19/12/2025, một học viên khác cũng bị đánh gây thương tích 2% ngay khi mới nhập trung tâm.

Ngày 1/1, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố Nguyễn Văn Hải và 9 người về tội Cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ các sai phạm trong hoạt động quản lý của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà để xử lý theo quy định pháp luật.