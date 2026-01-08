Thông tin mới vụ bí thư xã nghi bỏ lớp bồi dưỡng để chơi Pickleball

Ngày 8/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bờ Ngoong về việc thẩm định đề án giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã nhiệm kỳ 2025-2031.

Theo công văn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bờ Ngoong không giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã và không giới thiệu tái cử chức danh Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phan Tất Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong.

Hình ảnh được cho là ông Phượng (bên phải) đi đánh giải Pickleball nên không tham gia lớp bồi dưỡng chính trị (Ảnh: Chí Anh).

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã quyết định khiển trách ông Phượng cùng 2 Phó Chủ tịch UBND xã Al Bá và Chư Sê (Gia Lai) do không chấp hành đầy đủ thời gian tham dự lớp bồi dưỡng theo kế hoạch do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Như Dân trí đã thông tin, từ ngày 6 đến 8/9/2025, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng trực tiếp kết hợp trực tuyến cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trên toàn quốc. Theo quy định, ông Phượng thuộc diện phải tham gia đầy đủ khóa học này.

Tuy nhiên, sáng 7/9/2025, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip phát trực tiếp giải Pickleball với tên gọi “Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+” tổ chức tại xã Chư Sê. Trong clip có hình ảnh một người đàn ông được cho là ông Phượng cùng một phụ nữ tham gia thi đấu.

Liên quan đến vụ việc, ông Phượng cho biết sáng 7/9/2025 đã xin nghỉ lớp bồi dưỡng vì lý do gia đình. Chiều cùng ngày, ông đã quay lại tham gia học và xử lý công việc tại trụ sở xã.