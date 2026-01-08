Công an TPHCM khuyến cáo cảnh giác các link gắn nhãn “được tài trợ”

Chiều 8/1, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an TPHCM), đánh giá, cận Tết là thời điểm tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao hoạt động mạnh, do đó người dân cần nâng cao cảnh giác.

Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó trưởng Phòng PA05, Công an TPHCM, phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Thượng tá Hồ Thọ Hải, dịp Tết, Nhà nước thường có những chính sách hỗ trợ, tặng quà cho người dân. Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng việc này để lên kịch bản, yêu cầu người dân bấm vào đường link lạ để nhận quà.

Ngoài ra, dịp Tết, người dân có nhu cầu di chuyển, đi du lịch, đặt chỗ lưu trú, các đối tượng dựa vào nhu cầu này để thực hiện hành vi lừa đảo, hoặc tung ra các chương trình khuyến mãi, tặng quà để chiếm đoạt tài sản.

“Tết là thời điểm các đối tượng lừa đảo tăng cường chạy quảng cáo trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, những người không có kinh nghiệm, không cảnh giác rất dễ dính bẫy”, Thượng tá Hồ Thọ Hải nói.

Phó trưởng Phòng PA05 Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không bấm vào các đường link lạ, không cài các app lạ. Đồng thời, người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

“Mã OTP chỉ dành để chuyển tiền chứ không phải để nhận tiền, nên khi người ta yêu cầu mình đưa mã OTP thì mình phải nghĩ ngay đến việc sẽ mất tiền và cần nâng cao nhận thức để tránh bị lừa”, Thượng tá Hồ Thọ Hải nhấn mạnh.

Lãnh đạo Phòng PA05 Công an TPHCM cũng khuyến cáo đối với việc đặt chỗ lưu trú, người dân cần chủ động tìm kiếm thông tin, tìm tới những cơ sở uy tín đã biết trước hoặc có thể kiểm chứng được, đặc biệt không nên chuyển tiền trước.

“Trong quá trình tìm kiếm trên mạng, chúng ta nên bỏ một vài trang đầu tiền, đây là những trang có gắn chữ "được tài trợ", các đối tượng sẽ chạy quảng cáo để phục vụ việc lừa đảo, người dân cần cảnh giác để tránh thiệt hại trong dịp Tết”, Thượng tá Hồ Thọ Hải khuyến cáo.