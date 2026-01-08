Hiện trường vụ cháy ngôi nhà 7 tầng trên phố Lê Lợi ở Hà Nội

Khoảng 7h45 ngày 8/1, tại ngôi nhà cao 7 tầng, 1 tum ở số 84 phố Lê Lợi, phường Hà Đông (TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn. Chỉ trong ít phút, căn nhà ở kết hợp kinh doanh bùng cháy dữ dội, cột lửa kèm khói bốc cao hàng chục mét.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ, xe thang xuống hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh đồ điện. Đây là một căn nhà ngay mặt phố Lê Lợi, có vị trí kinh doanh khá sầm uất.

Lực lượng chức năng sử dụng nhiều bình dưỡng khí để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn nạn nhân vụ hỏa hoạn.

Để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn trong ngôi nhà cháy, lực lượng chức năng sử dụng nhiều bình dưỡng khí, để các chiến sĩ PCCC có thể tiếp cận hiện trường còn nhiều khói, khí độc.

Là nhân chứng có mặt tại hiện trường khi xảy ra cháy, chị Đỗ Thị Hồng Nhung (40 tuổi), vẫn chưa hết hoảng loạn sau vụ việc. Chị Nhung cho hay, bản thân chị cũng chính là người đã báo với cảnh sát về vụ cháy để lực lượng này tới hiện trường chữa cháy, cứu nạn.

"Khi đó khoảng 7h45, tôi có việc đi qua phố Lê Lợi, khi vừa tới trước số 84 thì phát hiện ở tầng 1 của ngôi nhà xảy ra cháy. Tôi liền dừng xe lại, hô hoán mọi người, quan sát bên trong nhà không có ai, tôi liền nhấc điện thoại và gọi cứu hỏa", chị kể.

Do căn nhà cháy cao tầng, bên trong nhiều thiết bị điện nên tới 11h45 cùng ngày, các lực lượng chức năng đang tích cực chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Hình ảnh các chiến sĩ PCCC lấm lem khói, sau thời gian dài chữa cháy.

Tới gần 12h cùng ngày, công tác chữa cháy đang rất khẩn trương.