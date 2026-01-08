Thông hầm đèo Phượng Hoàng trên cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Hầm Phượng Hoàng giáp ranh tỉnh Khánh Hòa - Đắk Lắk dài 1,7km, thuộc gói thầu XL01 của dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Đây là hạng mục xuyên núi dài và phức tạp trên tuyến cao tốc.

Đơn vị thi công dự án đã huy động gần 600 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng khoảng 180 thiết bị chuyên dụng, triển khai đồng loạt 22 mũi trong suốt quá trình thi công hầm chui Phượng Hoàng.

Các kỹ sư, công nhân tăng ca ngày, đêm gấp rút thi công các hạng mục kỹ thuật bên trong hầm chui Phượng Hoàng để bảo đảm tiến độ đề ra khi hầm đã chính thức được đào thông.

Ông Ngô Hữu Khoa, Giám đốc Ban Điều hành gói thầu XL01, cho biết đơn vị đã chủ động rà soát, điều chỉnh biện pháp thi công, tăng cường gia cố; tổ chức quan trắc thường xuyên, bảo đảm quá trình đào hầm diễn ra an toàn, liên tục và giữ vững tiến độ.

Về vật liệu, nhà thầu cũng đầu tư công nghệ nghiền cát nhân tạo để kịp thời bổ sung nguồn cung, duy trì nhịp độ thi công ổn định cho toàn gói thầu.

Công tác đào hầm Phượng Hoàng diễn ra trong điều kiện địa chất phức tạp, nhiều đoạn xuất hiện đá phong hóa xen đất yếu, kèm mạch nước ngầm lớn, tiềm ẩn nguy cơ thấm nước và sụt lở.

Đào hầm là hạng mục rất phức tạp, do đó, đơn vị thi công chú trọng về kỹ thuật, an toàn và các giải pháp xử lý linh hoạt, thận trọng.

Việc đào thông hầm Phượng Hoàng không chỉ kết nối hai cửa hầm, tạo thuận lợi cho vận chuyển vật tư, thiết bị, mà còn nâng cao hiệu quả thi công các hạng mục tiếp theo.

Song song với thi công hầm, các mũi thi công đường đang tập trung hoàn thiện nền đường, hệ thống cống và hầm chui dân sinh, bảo đảm sự đồng bộ trên toàn tuyến, hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án trong năm nay.

Gói thầu XL01 của dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài 11km, tổng trị giá hơn 3.000 tỷ đồng. Ngoài thi công đường, hầm chui Phượng Hoàng, gói thầu còn xây lắp 10 cây cầu trên tuyến. Đến nay, giá trị thi công gói thầu đạt 1.297 tỷ đồng.

Nút giao hình “cánh bướm” giữa cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với tuyến Vân Phong - Nha Trang (thuộc cao tốc Bắc - Nam) đã được xây dựng hoàn thành. Đây là nút giao tọa lạc tại phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua tỉnh Đắk Lắk cơ bản hoàn thiện các hạng mục xây lắp và được thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025.

Vị trí đèo Phượng Hoàng được thông hầm kết nối hai tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa (Ảnh: Google Maps).

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 117,5km với tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng, chia làm 3 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 với chiều dài khoảng 32km trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 với chiều dài khoảng 37,5km trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 3 với chiều dài hơn 48km trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do UBND tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Hiện tại, dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thành phần 1 và thành phần 3 đã được thông xe kỹ thuật. Trong năm nay, dự án sẽ cơ bản hoàn thành toàn tuyến và đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2027.

Ảnh: Liên Nguyễn - Trung Thi - Thúy Diễm