Việt Nam lên tiếng việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế

Chiều 8/1, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã nêu quan điểm của Việt Nam về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế.

Bà Hằng cho biết Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương và coi trọng vai trò của các tổ chức đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc trong việc góp phần vào quản trị toàn cầu và giải quyết các vấn đề chung của thế giới trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

"Chúng tôi mong rằng các nước tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, đóng góp tích cực vào việc xây dựng củng cố các thể chế đa phương và luật pháp quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp vào các cơ chế đa phương toàn cầu và khu vực theo khả năng của mình.

Trước đó, ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan hành pháp dừng tham gia và dừng cấp kinh phí cho 35 tổ chức không thuộc Liên Hợp Quốc và 31 thực thể của Liên Hợp Quốc.