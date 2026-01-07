Cục CSGT nói về thông tin "kiểm tra giấy khám sức khỏe của các tài xế"

Ngày 7/1, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, gần đây đơn vị này nhận được câu hỏi của người dân như sau: “Mình thấy có 1 số clip phản ánh CSGT kiểm tra giấy khám sức khỏe của tài xế, nếu ai không có sẽ bị phạt. Cho mình hỏi là theo quy định thì CSGT có được kiểm tra và xử phạt như vậy không".

Về việc này, Cục CSGT khẳng định, lực lượng CSGT trên đường sẽ không kiểm tra giấy khám sức khỏe của người điều khiển phương tiện.

CSGT kiểm tra giấy tờ một người vi phạm (Ảnh: Trần Thanh).

"Trường hợp cần thiết như phải xác định điều kiện sức khỏe của người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn hoặc vụ việc khác, lực lượng chức năng sẽ tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra để xác thực thời điểm điều khiển phương tiện, sức khỏe của người lái xe có đảm bảo hay không", vị đại diện Cục CSGT nói.

Theo Cục CSGT, tại Điều 56 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ gồm: Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngoài ra còn có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển; Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật; Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Nhà chức trách cho hay, trong trường hợp các loại giấy tờ trên đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử (VNeID; VNeTraffic) thì việc xuất trình, kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử.