Thanh tra Chính phủ cùng Bộ Công an xây dựng dữ liệu kiểm soát tài sản

Thông tin được Thanh tra Chính phủ nêu trong báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và triển khai kế hoạch công tác năm 2026, ngày 8/1.

Báo cáo cho thấy 263.340 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập trong kỳ thống kê; có 2.950 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập.

“14 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực”, Thanh tra Chính phủ thông tin.

Thanh tra Chính phủ thực hiện bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên các cá nhân được xác minh tài sản, thu nhập (Ảnh tư liệu: Phương Lê).

Trong kỳ báo cáo có 67 trường hợp người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, lãng phí và đã xử lý kỷ luật 40 người.

Số vụ việc tham nhũng, lãng phí phát hiện qua hoạt động kiểm tra nội bộ là 25 vụ với 45 người. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra phát hiện 19 vụ, 28 người. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 46 vụ, 68 người liên quan đến tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ đã ban hành định hướng xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 và tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan này cũng hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia

Giải quyết xong 206 vụ phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên Trung ương

Thanh tra Chính phủ cho biết đã phối hợp với các địa phương rà soát kỹ hồ sơ, căn cứ vào quy định của pháp luật và tình hình thực tế để đưa ra phương án xử lý, giải quyết có tính khả thi đối với 226 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên Trung ương trên địa bàn Hà Nội theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.

“Chiến dịch 90 ngày đêm” của Thanh tra Chính phủ đến nay đã cơ bản giải quyết xong 206/226 vụ việc.

Trong 20 vụ việc còn lại có 5 vụ công dân khởi kiện ra tòa án và 15 việc có khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật đang được tháo gỡ, giải quyết.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Thế Kha).

Đối với 210 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh trật tự theo báo cáo của Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch cũng như thành lập các tổ công tác để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong xử lý, giải quyết.

Năm nay, cơ quan thanh tra tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở. Đặc biệt sẽ khẩn trương xử lý, giải quyết 210 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp nêu trên.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ tiếp tục xây dựng để đưa vào sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, đảm bảo kết nối dữ liệu trên phạm vi toàn quốc, liên thông trong toàn hệ thống các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp và MTTQ Việt Nam.

Về mô hình tiếp công dân trực tuyến, theo thanh tra, đến nay 34/34 tỉnh, thành phố đã liên hệ với Thanh tra Chính phủ, trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội để triển khai các bước kết nối thử nghiệm, kiểm tra tín hiệu đường truyền nhằm từng bước đồng bộ hoá dữ liệu.