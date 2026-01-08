"Giá bồi thường khi giải phóng mặt bằng thấp hơn rất nhiều giá thị trường"

Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ, vừa có báo cáo gửi Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ (Ảnh: TTCP).

Cử tri tỉnh Hưng Yên cho rằng người dân rất quan tâm và ủng hộ công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cùng với việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, đồng bộ thể chế, pháp luật.

Từ đó, cử tri đề nghị tăng cường cơ chế giám sát của nhân dân đối với thu hồi và quản lý tài sản tham nhũng; công khai, minh bạch để nhân dân theo dõi, giám sát quá trình thu hồi, bảo đảm tài sản tham nhũng được phục vụ lợi ích chính đáng.

“Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, giám sát chuyên đề đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, như đấu thầu, đầu tư xây dựng cơ bản, cấp phép khai thác tài nguyên, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng”, cử tri Hưng Yên nêu ý kiến.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết tăng cường cơ chế giám sát của nhân dân đối với thu hồi và quản lý tài sản tham nhũng là một trong những giải pháp được Đảng, Nhà nước quan tâm.

Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 04/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về hình sự tham nhũng, kinh tế. Trong đó nêu rõ “có cơ chế phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng”.

Pháp luật hiện nay cũng đã có các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được nêu tại Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Tuy nhiên, ông Phong thừa nhận việc tăng cường cơ chế giám sát của nhân dân chưa đạt được kết quả như mong đợi do nhiều nguyên nhân.

Thời gian tới, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục tham mưu các giải pháp để tăng cường cơ chế giám sát của nhân dân đối với công tác thu hồi và quản lý tài sản tham nhũng, bảo đảm công khai, minh bạch.

Những lĩnh vực vào “tầm ngắm” thanh tra

Trả lời cử tri Hưng Yên, người đứng đầu Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh thời gian qua đã thực hiện thanh tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, được dư luận và xã hội quan tâm. Đặc biệt là các cuộc thanh tra chuyên đề, đột xuất theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai.

Qua thanh tra đã phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm như phê duyệt quy hoạch, dự án chưa đúng, điều chỉnh quy hoạch, sử dụng đất chưa sát với nhu cầu. Nhiều trường hợp giao đất, cho thuê đất không thực hiện đấu thầu hoặc đấu giá quyền sử dụng đất mà áp dụng ngay hình thức chỉ định thầu làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và các cơ sở nhà đất chưa phù hợp các quy định của Luật Đất đai cũng như các quy định về đấu giá tài sản.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng mức giá bồi thường trên thực tế thường thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường (Ảnh minh họa: Thư Trần).

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất còn nhiều bất cập, chưa rõ ràng; mức giá bồi thường trên thực tế thường thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Giải phóng mặt bằng đã thực hiện xong từ rất lâu nhưng tiền bồi thường giải quyết rất chậm.

“Tiền đền bù cho người dân rất thấp nhưng giá bán kinh doanh của doanh nghiệp được giao thực hiện dự án lại quá cao”, ông Phong nêu thực tế.

Thông tin với cử tri, Tổng Thanh tra nói sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể, sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các công trình, dự án; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nơi có dự án trọng điểm đi qua.

Các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát lãng phí… cũng sẽ vào “tầm ngắm” thanh tra.

Việc thanh tra nhằm chấn chỉnh kịp thời sai phạm, khắc phục những tồn tại, hạn chế; điều tra, xử lý nghiêm minh, công khai, đúng pháp luật những vụ việc tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được phát hiện, xử lý kịp thời, không bỏ lọt, bỏ sót tội phạm, theo Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong.