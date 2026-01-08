Công an TPHCM kêu gọi cung cấp hình ảnh người đi xe máy vào làn xe đạp

Chiều 8/1, tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TPHCM), cho biết, sắp tới PC08 sẽ họp với Sở Xây dựng TPHCM để nghiên cứu lại cách tổ chức phân làn đường xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, vừa qua, TPHCM đưa vào sử dụng làn đường dành riêng cho xe đạp trên tuyến đại lộ Mai Chí Thọ và nhận được nhiều sự ủng hộ từ người dân.

“TPHCM là địa phương đi đầu cả nước về việc thiết kế làn đường riêng cho xe đạp, có thể nói đây là một điểm nhấn của thành phố”, Thượng tá Nguyễn Văn Bình đánh giá.

Lãnh đạo PC08 Công an TPHCM cho biết, sau khi làn đường này được đưa vào sử dụng, lực lượng CSGT đã tiến hành tuyên truyền người dân chấp hành, nhưng vẫn có một số người đi xe máy cố tình vi phạm. Trong khoảng 1 tuần, lực lượng CSGT đã xử lý gần 100 trường hợp đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình nhìn nhận, sau khi đưa vào sử dụng, lực lượng CSGT cũng ghi nhận được một số bất cập, chưa phù hợp nên sắp tới PC08 sẽ phối hợp cùng Sở Xây dựng TPHCM và các đơn vị liên quan tổ chức họp để đưa ra những giải pháp hài hòa nhất.

"Chúng tôi sẽ có giải pháp để vừa đảm bảo tình hình giao thông, vừa an toàn cho người đi xe đạp và những người tham gia giao thông trên đường. Trong đó, có những đoạn sẽ nghiên cứu lắp dải phân cách mềm hoặc phần luồng theo giờ để đảm bảo cho các bên lưu thông", Thượng tá Nguyễn Văn Bình thông tin.

TPHCM sẽ nghiên cứu tổ chức phân luồng giao thông một số đoạn của làn đường xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đồng thời, Phòng CSGT Công an TPHCM cũng kêu gọi người dân, các cơ quan báo đài đóng góp ý kiến để tổ chức giao thông tốt hơn, cũng như gửi những hình ảnh, video người vi phạm đi vào làn xe đạp để lực lượng CSGT xử lý.

Ngày 31/12/2025, Sở Xây dựng TPHCM khánh thành công trình làn đường riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1), phường An Khánh.

Tuyến đường dài 5,7km, rộng 2m (riêng đoạn đi qua cầu rộng 1,5m), vận tốc thiết kế 20km/h. Điểm đầu công trình tại nút giao Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch; điểm cuối tại nút giao Mai Chí Thọ với đường D1.

Làn đường xe đạp trên đường Mai Chí Thọ mới hoàn thành giai đoạn 1. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục được triển khai sau khi đánh giá hiệu quả của giai đoạn 1 và khi nút giao An Phú hoàn thành.

Trong tương lai, thành phố sẽ mở rộng mạng lưới làn xe đạp để kết nối các khu vực trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, công viên, các công trình đặc trưng có giá trị lịch sử; kết nối phương tiện công cộng, hạ tầng bến bãi...