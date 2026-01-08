Tây Ninh dồn lực giải phóng mặt bằng Vành đai 4, kịp khởi công vào tháng 6

Ngày 8/1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh cho biết, dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua địa bàn tỉnh có chiều dài khoảng 74,5km, tổng mức đầu tư 24.972 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Tuyến đường được quy hoạch quy mô 8 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100km/h; giai đoạn phân kỳ (giai đoạn 1) đầu tư 4 làn xe cao tốc, nền đường rộng 25,5m.

Đến nay, chủ đầu tư đã cung cấp bản vẽ giải phóng mặt bằng cho 12/15 xã có tuyến đường đi qua. Ba xã gồm: Hòa Khánh, Mỹ Yên và Bến Lức chưa có bản vẽ, dẫn đến chưa thể triển khai các bước tiếp theo trong công tác thu hồi đất, kiểm đếm.

Đối với các khu tái định cư, cả 5 khu đều đã có bản vẽ và trích lục, tạo điều kiện triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sơ đồ 3 tuyến đường Vành đai qua địa phận TPHCM - Đồng Nai - Tây Ninh (Đồ họa: Dân trí).

Về công tác thông báo thu hồi đất và kiểm đếm đất, tài sản trên đất, hiện có 6/15 xã đã ban hành thông báo thu hồi đất và đang tổ chức kiểm đếm, gồm: Đức Huệ, Đức Lập, Bình Đức, Thạnh Lợi, Long Cang và Mỹ Lệ.

Theo kế hoạch, xã Đức Huệ dự kiến hoàn thành kiểm đếm vào ngày 20/1; xã Đức Lập hoàn thành vào ngày 26/1. Các xã Bình Đức, Thạnh Lợi, Long Cang và Mỹ Lệ dự kiến hoàn thành kiểm đếm vào cuối tháng 2.

4 xã gồm: Mỹ Lộc, Tân Tập, Cần Giuộc và Phước Vĩnh Tây đã có bản vẽ, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã đề nghị địa phương ban hành thông báo thu hồi đất hoặc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất theo quy định. Riêng xã Hậu Nghĩa chưa ban hành thông báo thu hồi đất do đang điều chỉnh bản vẽ đo đạc đất.

3 xã gồm: Hòa Khánh, Mỹ Yên và Bến Lức hiện chưa thể triển khai do chưa có bản vẽ giải phóng mặt bằng.

Đối với các khu tái định cư phục vụ dự án, 3/5 khu tại các xã Rạch Kiến, Tân Tập và Mỹ Lộc đã hoàn thành kiểm đếm 100% diện tích. Hai khu còn lại tại xã Bến Lức và Hòa Khánh đang tiếp tục kiểm đếm, trong đó xã Hòa Khánh dự kiến hoàn thành vào ngày 10/1; xã Bến Lức dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 2.

Công tác thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được thực hiện tại 9/15 xã có tuyến đường đi qua. Hội đồng xác định giá đất cụ thể đã được thành lập tại 12/15 xã; còn 3 xã chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

Cầu Thầy Cai (nối tỉnh lộ 8 về Tây Ninh) là đoạn giáp ranh đường Vành đai 4 giữa TPHCM và Tây Ninh (Ảnh: Hải Long).

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc chậm cung cấp bản vẽ đo đạc đất, bảng thống kê diện tích, loại đất và trích lục bản đồ địa chính tại một số xã. Bên cạnh đó, một số địa phương chưa hoàn tất thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá đất, ảnh hưởng đến tiến độ lập phương án bồi thường.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam. Để bảo đảm tiến độ theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu phấn đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng để khởi công các gói thầu xây lắp trong tháng 6 năm nay.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh kiến nghị Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An (chủ đầu tư) sớm cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật còn thiếu; đồng thời đề nghị các địa phương khẩn trương ban hành thông báo thu hồi đất, thành lập đầy đủ các hội đồng liên quan và bố trí kinh phí thuê tư vấn xác định giá đất theo quy định.