Lượng rác khổng lồ trên bãi biển Nha Trang

Chiều 21/11, bãi biển phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngổn ngang rác. Lượng rác này từ thượng nguồn bị lũ cuốn ra sông Cái Nha Trang rồi đổ vào biển.

Sau mỗi cơn sóng, rác lại bị đánh ngược vào bờ, kéo dài khoảng 5km. Khối lượng rác ước chừng hàng trăm tấn, bắt đầu từ phía Nam cầu Trần Phú.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, rác thải đa số là lục bình, củi gỗ, bao bì, chai nhựa nilon.

Khúc gỗ lớn trôi dạt, nằm lăn lóc giữa bãi biển Nha Trang.

Một du khách đi dạo trên bãi biển Nha Trang đầy rác, cây gỗ.

Anh Hoàng Đức, trú phường Nam Nha Trang, cho biết việc rác tấp vào bờ biển Nha Trang sau mỗi đợt lũ là bình thường. Tuy nhiên, năm nay mưa lũ lịch sử, kéo dài nhiều ngày khiến lượng rác nhiều hơn.

"Lực lượng công nhân môi trường chuyên nghiệp lắm. Tôi đoán 2-3 hôm là sạch sẽ”, anh Đức nói.

Du khách nước ngoài bất ngờ trước cảnh bãi biển Nha Trang ngập rác sau trận lũ dữ.

Đại diện Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang cho biết đơn vị đã huy động công nhân làm việc 3 ca để dọn rác. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến rác vừa thu gom xong lại dồn về, gây nhiều khó khăn. Hiện công ty tăng cường nhân lực và phương tiện túc trực, nhằm tránh rác tồn đọng gây ô nhiễm và ảnh hưởng cảnh quan đô thị.