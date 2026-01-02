Cháy nhà máy sắn ở Lào Cai trong đêm Tết Dương lịch

Sáng 2/1, UBND xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai cho biết khoảng 23h ngày 1/1, tại Nhà máy sắn Văn Yên, thuộc thôn Sặt Ngọt, xã Đông Cuông, xảy ra hoả hoạn.

Toàn cảnh khu vực nhà máy sắn - nơi xảy ra hoả hoạn (Ảnh: Hoàng Đức).

Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Đông Cuông đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Văn Yên) triển khai công tác chữa cháy.

Nhà chức trách cho hay, sau hơn một tiếng chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến khoảng 3h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 90 triệu đồng.

Lực lượng cứu hoả tiếp cận hiện trường, khống chế vụ cháy (Ảnh: Hoàng Đức).

Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra cháy, khói kèm lửa bốc cao trong đêm bên trong nhà máy khiến nhiều người lo lắng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.