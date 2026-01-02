Vết dầu loang nổi từng mảng trên sông ở Đà Nẵng

Ngày 2/1, UBND phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng đã phản hồi thông tin người dân phản ánh trên cổng góp ý về việc phát hiện một vết dầu loang lớn tại khu vực cuối sông Cu Đê.

Theo phản ánh, sự việc bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 12/2025. Khu vực bị ảnh hưởng bởi lớp dầu nổi trên mặt nước bốc mùi hôi khó chịu, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Vết dầu loang xuất hiện ở khu vực cuối sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Hình ảnh kèm theo phản ánh cho thấy rõ lớp dầu loang nổi dày đặc, có màu xám đen, trải rộng thành nhiều vệt lớn nhỏ khác nhau trên mặt nước.

UBND phường Hải Vân xác nhận, qua kiểm tra thực tế, đã ghi nhận sự xuất hiện của vết dầu loang tại lạch phía trong cầu Ecocham, thuộc khu vực cuối sông Cu Đê.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã khẩn trương cử lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để xác minh nguyên nhân gây ra sự cố và triển khai các biện pháp xử lý kịp thời, nhằm hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường.