Hàng trăm ô tô ở Nha Trang, Quy Nhơn chìm nghỉm trong nước lụt
(Dân trí) - Mưa lớn, kết hợp nước lũ đổ về khiến nhiều ô tô tại Nha Trang (Khánh Hòa) và Quy Nhơn (Gia Lai) bị chìm nghỉm trong nước, gây thiệt hại lớn cho người dân.
Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao khiến hàng loạt ô tô đỗ ở khu vực siêu thị Go, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị chìm sâu trong nước lũ (Ảnh: Đức Lợi).
Nhiều ô tô ngập hơn 1m tại khu vực siêu thị Go, phường Tây Nha Trang (Ảnh: Trần Minh).
Ô tô ngập sâu khi đậu dưới chân cầu nút giao Ngọc Hội, phường Tây Nha Trang (Ảnh: Trần Minh).
Anh Lê Văn Thành, trú tại phường Bắc Nha Trang, cho biết nước lũ dâng quá nhanh, nhiều người đã đưa ô tô lên khu vực cao ráo nhưng vẫn bị ngập.
Một số ô tô đỗ ở khu vực chung cư Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang cũng bị ngập trong nước (Ảnh: Nha Trang 79).
Nhiều ô tô đã được đưa lên nút giao Ngọc Hội để tránh ngập, phía dưới nút giao này, nhiều ô tô chìm trong nước (Ảnh: Nha Trang 79).
Tại khu vực phường Bắc Nha Trang, mực nước dâng cao khiến ô tô bị ngập sâu. (Ảnh: Văn Tiến).
Ô tô, xe tải bị ngập sâu trên đường Hùng Vương đoạn phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Đỗ Quyên).
Ô tô và xe tải bị ngập tại quốc lộ 1A đoạn xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).
Người dân đưa ô tô lên khu vực vòng xoay Hùng Vương - Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Đỗ Quyên).