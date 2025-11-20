Hàng trăm ô tô ở Nha Trang, Quy Nhơn chìm nghỉm trong nước lụt

Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao khiến hàng loạt ô tô đỗ ở khu vực siêu thị Go, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị chìm sâu trong nước lũ (Ảnh: Đức Lợi).

Nhiều ô tô ngập hơn 1m tại khu vực siêu thị Go, phường Tây Nha Trang (Ảnh: Trần Minh).

Ô tô ngập sâu khi đậu dưới chân cầu nút giao Ngọc Hội, phường Tây Nha Trang (Ảnh: Trần Minh).

Anh Lê Văn Thành, trú tại phường Bắc Nha Trang, cho biết nước lũ dâng quá nhanh, nhiều người đã đưa ô tô lên khu vực cao ráo nhưng vẫn bị ngập.

Một số ô tô đỗ ở khu vực chung cư Vĩnh Điềm Trung, phường Tây Nha Trang cũng bị ngập trong nước (Ảnh: Nha Trang 79).

Nhiều ô tô đã được đưa lên nút giao Ngọc Hội để tránh ngập, phía dưới nút giao này, nhiều ô tô chìm trong nước (Ảnh: Nha Trang 79).

Tại khu vực phường Bắc Nha Trang, mực nước dâng cao khiến ô tô bị ngập sâu. (Ảnh: Văn Tiến).

Ô tô, xe tải bị ngập sâu trên đường Hùng Vương đoạn phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Đỗ Quyên).

Ô tô và xe tải bị ngập tại quốc lộ 1A đoạn xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Người dân đưa ô tô lên khu vực vòng xoay Hùng Vương - Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Đỗ Quyên).