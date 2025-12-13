Đề xuất xây kênh thoát lũ gần 2.000 tỷ đồng ở Nha Trang

Ngày 13/12, ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đã trình hồ sơ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường D25 và kênh thoát lũ Vĩnh Trung.

Dự án được triển khai tại phường Tây Nha Trang và xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.000 tỷ đồng.

Khu vực phường Tây Nha Trang bị ngập do mưa lũ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân (Ảnh: Trung Thi).

Mục tiêu của dự án là xây dựng tuyến đường kết hợp kênh thoát lũ, nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng tại khu vực Tây Nha Trang và vùng lân cận, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về tiến độ, việc lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự kiến hoàn thành trong quý IV/2025; phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý I/2026. Công tác giải phóng mặt bằng triển khai vào quý II/2026, thi công xây dựng từ quý IV/2026 và cuối năm 2028 sẽ hoàn thành.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 đã khiến 22 người tử vong, hơn 1.000 ngôi nhà sập hoặc hư hỏng, nhiều công trình và hoa màu bị tàn phá. Tổng thiệt hại do thiên tai tại địa phương này ước tính hơn 5.000 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại trong các hộ gia đình).

Trong số các khu vực bị ảnh hưởng, phường Tây Nha Trang và xã Diên Điền được ghi nhận là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ lịch sử.