Phản ứng hành vi phản cảm tại quán cà phê, cô gái ở TPHCM bị đánh nhập viện

Ngày 2/1, cơ quan chức năng đang làm rõ vụ một cô gái bị người đàn ông hành hung, gây thương tích tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường.

Trước đó, trưa 1/1, chị Đ.N.K.C. (ngụ phường Long Trường) cùng nhóm bạn đến quán cà phê nói trên để uống nước. Lúc này, một người đàn ông đi cùng một phụ nữ cũng vào quán và ngồi cạnh bàn của nhóm chị C..

Người đàn ông hung hăng, lớn tiếng chửi bới chị C. trong quán cà phê (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại đây, người đàn ông liên tục nhìn chằm chằm và có hành vi khiếm nhã như đá lông nheo, khiến chị C. khó chịu. Dù chị đã đổi chỗ ngồi với bạn, sau đó rời bàn đi vệ sinh rồi quay lại, nhưng người này vẫn tiếp tục lặp lại các hành động trên.

Bức xúc trước sự việc, chị C. đến hỏi lý do thì hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Người đàn ông lớn tiếng chửi bới rồi dùng ly thủy tinh đánh vào đầu, khiến chị C. bị thương phải nhập viện khâu 4 mũi.

Nhận tin báo, Công an phường Long Trường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.