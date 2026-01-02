Vì sao tạm dừng đón khách lên huyệt đạo linh thiêng ở Thanh Hóa?

Ngày 2/1, đại diện Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh đã quyết định tạm dừng đón khách tham quan tại Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu.

Theo thông báo, việc tạm dừng sẽ áp dụng cho toàn bộ phạm vi gồm Núi Nưa, Đền Nưa và Am Tiên. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 30/12/2025 và kéo dài đến hết ngày 1/2.

Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia - địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, tạm dừng đón khách (Ảnh: Thanh Tùng).

Lý do của quyết định này, theo Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ là nhằm phục vụ công tác cải tạo, chỉnh trang, vệ sinh môi trường di tích, đảm bảo đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ nhân dân, du khách trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội sắp tới.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh cần thông tin rộng rãi đến người dân, du khách. Đồng thời, yêu cầu tổ chức cắm biển báo tạm dừng tại các tuyến đường dẫn vào di tích và trong khu vực di tích để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch tham quan của du khách.

Núi Nưa, hay còn được biết đến với tên gọi ngàn Nưa, là một phần của Khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu, tọa lạc tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa. Quần thể di tích này bao gồm “Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên”, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 100ha.

Đông đảo người dân dự lễ "mở cổng trời" tại đỉnh ngàn Nưa trong năm mới (Ảnh: Thanh Tùng).

Đỉnh ngàn Nưa, nơi có đền Am Tiên, là ngọn núi cao nhất trong vùng với độ cao 538m so với mực nước biển. Đây là điểm đến thu hút đông đảo du khách, đặc biệt vào những ngày đầu năm mới.

Một điểm nhấn đặc biệt tại núi Nưa là huyệt đạo Am Tiên, được biết đến là một trong 3 huyệt đạo linh thiêng của Việt Nam. Hàng năm, vào dịp mùng 9 tháng Giêng, nơi đây đón hàng ngàn du khách về dự lễ “mở cổng trời”, một nghi thức truyền thống thu hút sự quan tâm lớn.