Nữ tài xế ô tô tông liên hoàn nhiều xe máy ở Hà Nội

Chiều 1/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết khoảng 16h cùng ngày, tại phố Võ Thị Sáu (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) xảy ra vụ ô tô BKS 30G-476.xx tông liên hoàn 6 xe máy đang đỗ trên vỉa hè.

Chiếc ô tô tông liên hoàn nhiều xe máy đang dừng đỗ trên vỉa hè (Ảnh: Lê Hà).

Theo vị chỉ huy, vụ việc khiến một người bị thương nhẹ, 3 xe máy hư hỏng nặng.

"Qua xác định ban đầu, nữ tài xế ô tô bị đạp nhầm chân ga dẫn tới vụ việc. Tuy nhiên cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ", chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 thông tin.

Sự việc xảy ra ngay tại đoạn đầu ngõ 88 phố Võ Thị Sáu (Ảnh: Lê Hà).

Tại hiện trường, chiếc ô tô hư hỏng nặng phần đầu, túi khí bung, lốp sau nổ. Nhiều xe máy bị hư hỏng.

Tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 và công an phường sở tại có mặt phân luồng giao thông, làm rõ vụ việc.