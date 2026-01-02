Xuất phát từ phường Long Biên (Hà Nội), Hồng Nhung (27 tuổi) chỉ mất hơn một tiếng để đến được xã Phúc Sơn, nơi có điểm cắm trại hồ Tuy Lai khiến cô gái phải ngỡ ngàng.

Nhung cho biết, hồ Tuy Lai được những người yêu thiên nhiên truyền tai nhau như một điểm cắm trại ở Hà Nội còn khá nguyên sơ. Không ồn ào, không đông đúc, nơi đây mang đến cảm giác thư thái hiếm có, rất phù hợp cho chuyến đi ngắn ngày để “đổi gió” cuối tuần hoặc những dịp lễ, Tết.

Hồ Tuy Lai cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km, có không gian núi non và mặt nước rộng lớn, xung quanh là những thảm cỏ xanh mướt, hệ sinh thái phong phú. Nhiều du khách ví nơi đây như Hạ Long thu nhỏ bởi có núi non trầm mặc soi bóng, có mặt nước phẳng lặng mở ra cảm giác khoáng đạt, yên bình.

"Ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến, tôi đã phải thốt lên. Phong cảnh nơi đây vừa giống Ninh Bình mà lại phảng phất nét Hạ Long”, cô gái nói.

Theo Hồng Nhung, điểm cộng lớn của hồ Tuy Lai là sự tĩnh lặng. Nơi đây không có hàng quán san sát, chưa có dịch vụ dày đặc nên vẫn giữ được nét gần gũi với thiên nhiên.

Trên mặt hồ, những đàn cò, đàn chim bay lượn, thi thoảng sà xuống kiếm ăn, tạo nên khung cảnh hiếm có.

Theo Hồng Nhung, với những người yêu thích cắm trại, hồ Tuy Lai là địa điểm lý tưởng để dựng lều, tổ chức picnic, nấu ăn ngoài trời hay đơn giản là ngồi bên bờ hồ ngắm hoàng hôn. Mặt bằng nơi đây khá rộng, dễ chọn vị trí cắm trại, phù hợp cho nhóm bạn hoặc gia đình có trẻ nhỏ.

Theo kinh nghiệm của Hồng Nhung, thời điểm đẹp nhất để đến hồ là buổi sáng sớm hoặc xế chiều, khi có nắng nhẹ.

“Có nắng thì chụp ảnh lúc nào cũng đẹp. Tuy nhiên, mọi người nên tránh khung giờ từ 11h đến 13h những ngày nắng to vì nơi đây không có bóng cây. Buổi chiều, ánh nắng xiên qua các dãy núi, phản chiếu xuống mặt nước tạo nên khung cảnh rất nên thơ", cô gái 27 tuổi cho hay.

Về cách di chuyển, từ trung tâm Hà Nội, du khách có thể đi theo hướng Hà Đông hoặc Đại Lộ Thăng Long bằng ô tô hoặc xe máy đều thuận tiện. Thời gian di chuyển khoảng một giờ, đường đi tương đối dễ.

Tuy nhiên, do là điểm cắm trại tự nhiên, du khách nên chủ động chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cá nhân, nước uống, đồ ăn và thu dọn rác sau khi rời đi để giữ gìn cảnh quan.

Theo Hồng Nhung, với những người đã quen với nhịp sống hối hả của Hà Nội, chỉ cần một buổi chiều ngồi bên hồ, nghe gió thổi, ngắm nhìn những cánh chim chao liệng cũng đủ để tìm lại cảm giác thư thái, nhẹ nhõm.

