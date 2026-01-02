Hơn 3.200 tài xế bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu năm

Sáng 2/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày đầu năm mới (1/1), lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 3.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, trong ngày 1/1, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn với người tham gia giao thông từ 11h đến 14h và từ 19h đến 24h. Qua đó, cảnh sát đã kiểm soát hơn 80.100 lượt phương tiện, phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 3.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Nữ CSGT ở Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn với một tài xế (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, CSGT cũng xử lý một số hành vi khác liên quan như không có giấy phép lái xe (hơn 1.100 trường hợp).

Nhà chức trách đã tạm giữ hơn 3.200 phương tiện; tước 367 giấy phép lái xe.

Trước đó, Cục CSGT cho biết vừa ban hành kế hoạch tổng thể nhằm siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông.

Kế hoạch nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm.

"Một trong những nội dung đáng chú ý là từ 10h mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, CSGT toàn quốc đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn", vị đại diện Cục CSGT thông tin.