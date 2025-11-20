Người dân Tây Nha Trang gõ mái tôn chờ cứu hộ

Chiều 20/11, chị Bảo Hòa, trú tại phường Tây Nha Trang, cho biết, hiện khu vực gia đình chị sinh sống có hơn 10 người bị nước lũ cô lập.

“Từ sáng đến nay, nước lũ không ngừng dâng cao, có nơi trên 2m, buộc người dân phải cắt bỏ tôn, trèo lên mái để chờ lực lượng cứu hộ”, chị Hòa cho hay.

Người dân Nha Trang gõ mái tôn chờ cứu hộ (Video: Bảo Hòa).

Do nhiều điện thoại đã hết pin, người dân dùng vật cứng gõ vào mái tôn phát tín hiệu để lực lượng chức năng nghe và ứng cứu. Hiện tại, lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa 2 trẻ em ra ngoài; một số người khác vẫn đang mắc kẹt.

Thông tin về việc gia đình chị Hòa cầu cứu đã được phóng viên Dân trí chuyển đến cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ để ứng cứu người dân.

Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn Đặc công 5 phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ cứu hộ tại các khu vực bị lũ chia cắt.

Ngoài ra, các đội tàu du lịch, ngư dân cũng đưa thuyền thúng, ca nô và ghe nhỏ để tham gia công tác cứu người dân trong vùng ngập lụt, chia cắt.

Anh Lê Tín, một người tham gia cứu hộ, cho biết, việc người dân phát tín hiệu từ mái tôn phát huy hiệu quả trong tình huống hiện tại.