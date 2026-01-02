69 vi phạm phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội bị phạt tiền cao hơn mức cả nước

HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết 76/2025 quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC trên địa bàn Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 27/11/2025.

69 hành vi vi phạm ở Hà Nội có mức tiền phạt cao hơn từ 1,2 lần đến 2 lần so với Nghị định 106/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ, nhưng không vượt quá quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Những hành vi vi phạm không quy định tại Nghị quyết 76 sẽ áp dụng theo quy định xử phạt của Nghị định 106.

Cảnh sát khống chế vụ cháy ở Nhà máy Bia Hà Nội sáng 1/12/2025 (Ảnh: Tiến Thành).

Trong đó, Hà Nội nâng mức xử phạt 1,5 lần (mức trung bình) so với Nghị định 106/2025 đối với 30 hành vi vi phạm mang tính phổ biến, không mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, việc khắc phục có thể thực hiện trong thời gian ngắn.

Những hành vi vi phạm này cần thiết nâng mức xử phạt để tăng cường công tác phòng ngừa, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC, hạn chế tình trạng tái phạm, chấp nhận nộp phạt nhưng vẫn vi phạm… Điển hình như không tổ chức tuyên truyền, thành lập Đội PCCC cơ sở, không tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC, không duy trì hoạt động phương tiện, thiết bị PCCC…

Mức xử phạt tối đa 2 lần được áp dụng đối với 34 hành vi vi phạm. Mức xử phạt đến mức tối đa (50 triệu đồng đối với cá nhân, 100 triệu đồng đối với tổ chức) được áp dụng đối với 39 hành vi vi phạm mang tính chất “cố ý”, vi phạm có tính chất nghiêm trọng, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cháy, nổ, khi cháy, nổ có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản cần phải tăng nặng mức xử phạt để tăng cường tính răn đe, phòng ngừa chung.

Cụ thể, Nghị quyết số 76/2025 phạt tiền 1,5-4,5 triệu đồng đối với hành vi không tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với các đối tượng quy định tại Điều 8 Luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Phạt tiền 6-9 triệu đồng đối với hành vi không tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, cứu nạn, cứu hộ hằng năm.

Phạt tiền 12-16 triệu đồng đối với hành vi không ban hành hoặc không niêm yết nội quy, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về PCCC, cứu nạn, cứu hộ.

Hành vi không thành lập Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ cơ sở bị phạt tiền 20-40 triệu đồng; phạt tiền 7,5-10,5 triệu đồng đối với hành vi không lập hồ sơ về PCCC, cứu nạn, cứu hộ.

Hành vi hàn, cắt kim loại mà không có biện pháp PCCC theo quy định sẽ bị phạt tiền 40-50 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi tàng trữ trái phép chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có hành vi san, chiết, nạp chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ không đúng nơi quy định.

Hà Nội sẽ phạt 30-40 triệu đồng đối với hành vi hoán cải phương tiện giao thông trong quá trình sử dụng thuộc diện phải thẩm định thiết kế về PCCC khi chưa có văn bản thẩm định thiết kế về PCCC của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Phạt tiền 30-40 triệu đồng đối với hành vi không trang bị phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ cho Đội PCCC và cứu nạn, cứu hộ cơ sở.

Đối với hành vi không báo cháy sẽ bị phạt tiền 15-22,5 triệu đồng. Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi cản trở lực lượng và phương tiện chữa cháy thực hiện chữa cháy. Phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng việc tham gia chữa cháy để xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Một ngôi nhà ở phường Tây Mỗ, Hà Nội bị cháy hồi tháng 10/2025 (Ảnh: Văn Hiếu).

Qua kiểm tra từ 2022 đến nay, lực lượng chức năng ở Hà Nội đã phát hiện và kiến nghị khắc phục trên 273.600 tồn tại, vi phạm về PCCC, phạt tiền trên 170 tỷ đồng; tạm đình chỉ, đình chỉ hơn 4.400 lượt cơ sở.

Ngoài ra, từ 2022 đến nay, trên địa bàn Hà Nội xảy ra hơn 3.400 vụ cháy và 5 vụ nổ làm 146 người chết và 106 người bị thương, thiệt hại về tài sản hàng trăm tỷ đồng…

Qua công tác thanh tra, kiểm tra nhận thấy vi phạm về PCCC ở Hà Nội tập trung chủ yếu ở các hành vi: Không tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về PCCC của cơ quan có thẩm quyền; thi công, lắp đặt không đúng theo thiết kế về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt; không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng nhà, công trình trong quá trình thi công, sử dụng; tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC; đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.