Nút giao nghìn tỷ thành điểm tránh trú an toàn trong tâm lũ Nha Trang

Mưa lớn trên diện rộng cùng lượng nước lũ ồ ạt đổ về từ thượng nguồn đã khiến nhiều khu vực ở Khánh Hòa bị ngập sâu 1-3m, trong đó có phường Tây Nha Trang.

Tại phường này, hầu hết các khu vực đều chìm trong nước, riêng khu vực nút giao trên cao Ngọc Hội (góc phải ảnh) vẫn khô ráo, trở thành điểm cao hiếm hoi không bị ngập trong đợt lũ lớn.

Ô tô bị ngập sâu trong nước tại khu vực gần siêu thị Go, phường Tây Nha Trang.

Khi thấy nhiều khu vực ngập sâu, một số người dân đã đưa ô tô lên nút giao Ngọc Hội để tránh nước, nhờ đó nhiều phương tiện may mắn thoát nạn.

Anh Nguyễn Văn Đức, 42 tuổi, trú phường Tây Nha Trang cho biết ban đầu anh đậu ô tô tại khu đô thị Hà Quang. Tuy nhiên, thấy nước lũ dâng quá nhanh, anh vội đưa xe lên khu vực nút giao Ngọc Hội để tránh ngập.

Khung cảnh trái ngược ở khu vực nút giao Ngọc Hội (Ảnh: Đức Lợi).

Tại khu vực nút giao Ngọc Hội, quân đội đã dựng lều dã chiến cho người dân Nha Trang tránh nạn.

Mỗi lều dã chiến có diện tích khoảng 100m2, được bố trí làm nơi tạm trú, ăn uống và nghỉ ngơi cho người già và trẻ nhỏ, đồng thời cũng là điểm tập kết lương thực, thực phẩm để chuyển tiếp vào các khu vực đang bị ngập.

Bên trong lều dã chiến, hàng trăm người xếp hàng thông tin cho cán bộ phường về tình trạng người thân đang mắc kẹt trong mưa lũ để cơ quan chức năng kịp thời lập phương án ứng cứu.

Lực lượng chức năng đưa người dân ở các khu vực bị lũ chia cắt lên khu vực nút giao Ngọc Hội.

Cũng tại dưới chân cầu nút giao Ngọc Hội, lực lượng chức năng cẩu thuyền du lịch xuống khỏi xe tải để sử dụng vào việc tiếp cận các khu vực dân cư, cứu trợ người dân.