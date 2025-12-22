Vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân mất tích trong vụ quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng

Ngày 22/12, liên quan đến vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo xã Hùng Sơn cho biết, đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân mất tích.

Hai người mất tích là vợ chồng anh Z.R.N. (28 tuổi) và chị B.T.T. (27 tuổi). Trước đó, thi thể ông H.Z.N. (45 tuổi), một trong 3 nạn nhân đã được tìm thấy vào ngày 19/11.

Hiện trường vụ sạt lở tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Thành Anh).

Vợ chồng anh Z.R.N. và chị B.T.T. có 2 con nhỏ là cháu Z.R.H.D.(7 tuổi), Z.R.V.H. (1 tuổi). Sau khi hai vợ chồng bị mất tích, 2 cháu sống cùng ông bà nội già yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Nhằm hỗ trợ một phần khó khăn, mất mát của gia đình, Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) đã nhận đỡ đầu 2 cháu nhỏ.

Ở diễn biến liên quan, Đồn Biên phòng Ga Ry cho biết, đơn vị đã phối hợp với một số đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tránh, trú bão, sạt lở tại thôn Pứt.

Công trình có diện tích khoảng 200m2, tổng kinh phí 600 triệu đồng. Đây sẽ là nơi để người dân các thôn Pứt, Da Ding, Glao, A Rooi, A Ting của xã Hùng Sơn đến tránh, trú an toàn khi thời tiết diễn biến phức tạp, xảy ra mưa bão hoặc sạt lở đất.

Trước đó, ngày 20/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, đã đến thăm, tặng quà, động viên gia đình 3 nạn nhân mất tích, tử vong do sạt lở núi tại thôn Pứt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc trước những mất mát, đau thương của các gia đình có người thân bị vùi lấp trong vụ sạt lở.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ nguồn lực và các cơ chế, chính sách phù hợp, giúp các hộ dân bị mất đất, mất nhà do sạt lở được dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn bất ngờ bị sạt lở, ước tính cả triệu mét khối đất đá trôi xa vài kilomet.

Liên quan đến vụ sạt lở núi này, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, nhận định đây là vụ sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

Ông Tý cho hay, khi xảy ra vụ việc, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng chức năng thành lập sở chỉ huy tại hiện trường nhằm tìm kiếm cứu nạn. Đến nay đã tìm thấy một thi thể trong số 3 nạn nhân mất tích.

Nhìn nhận ở góc độ chuyên môn, ông Tý cho rằng vụ sạt lở núi tại thôn Pứt xảy ra trong điều kiện thời tiết có nắng 3 ngày liên tiếp, không mưa. Điều này cho thấy đã xuất hiện những kịch bản thiên tai vượt ngoài dự tính.

Vụ sạt lở khiến 3 người dân mất liên lạc. Nhiều tài sản, xe máy, nương rẫy cùng hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại.