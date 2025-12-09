Thủ tướng phê bình Quảng Trị "có 12 nhà dân hư hỏng nặng sau bão chưa sửa"

Sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ vừa qua.

Theo báo cáo, thiên tai vừa qua đã làm sập, đổ 1.635 ngôi nhà và hư hỏng nặng 39.461 ngôi nhà.

Thủ tướng đã có công điện phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai. Các địa phương đã quyết liệt vào cuộc, quyết tâm hoàn thành xây mới các căn nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Đến ngày 8/12, tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã khởi công xây dựng 971/1.635 nhà, trong đó đã hoàn thành 479 nhà, số nhà chưa khởi công xây dựng là 664 nhà.

Các tỉnh, thành phố đã sửa chữa 34.627 nhà và đang tiến hành sửa chữa 3.943 nhà; còn 891 nhà chưa khởi công sửa chữa.

Thủ tướng biểu dương các địa phương tích cực khắc phục hậu quả bão, lũ lụt, đặc biệt là tập trung ổn định đời sống, sản xuất, khôi phục nhà cửa cho người dân.

Thủ tướng biểu dương, cảm ơn các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, các lực lượng Quân đội, Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vào cuộc rất tích cực, triển khai chiến dịch Quang Trung và đã có nhiều nhà được khởi công xây dựng, sửa chữa.

Đồng thời, ông phê bình nghiêm khắc tỉnh Quảng Trị có 12 hộ dân nhà bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng mưa bão, song đến nay vẫn chưa triển khai sửa chữa, người dân vẫn phải ở tạm. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị báo cáo lại việc này trước 17h ngày hôm nay.

Theo người đứng đầu Chính phủ, "Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không có tiếng súng, song phải chiến thắng để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão lũ lịch sử vừa qua.

"Do đó cần thần tốc, thần tốc hơn nữa; thực hiện với tất cả trách nhiệm với người dân và bằng tất cả tình cảm từ trái tim, với mục tiêu hoàn thành xây mới nhà cho các hộ bị mất nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng trước ngày 31/12", Thủ tướng quán triệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ngoài nguồn lực của Nhà nước, Thủ tướng lưu ý cần huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho người dân, với tinh thần "ai có gì giúp nấy".

"Nếu có vướng mắc, khó khăn thì báo cáo ngay để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết vì "với người dân đang mất nhà cửa thì thiếu mấy cũng phải làm", Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng yêu cầu các bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố dành thời gian, phân công lãnh đạo theo dõi địa bàn, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung".

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý các đơn vị phát động phong trào tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa.