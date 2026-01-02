Điều hòa công suất lớn sẽ chịu thêm thuế tiêu thụ đặc biệt

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 360/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1, cụ thể hóa các đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm hoàn thiện khung pháp lý và mở rộng cơ sở thu ngân sách.

Điểm đáng chú ý nhất tại Nghị định mới là quy định chi tiết đối với mặt hàng điều hòa nhiệt độ. Theo đó, các loại điều hòa có công suất từ trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU chính thức được đưa vào danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Để tránh tình trạng "lách luật" bằng cách chia nhỏ linh kiện, Nghị định nêu rõ việc bán hoặc nhập khẩu riêng lẻ từng bộ phận (cục nóng, cục lạnh) vẫn phải chịu thuế như sản phẩm nguyên chiếc. Quy định này nhằm bịt các kẽ hở quản lý thuế đối với các thiết bị làm mát công suất lớn thường dùng trong không gian rộng hoặc thương mại.

Ô tô dưới 24 chỗ, điều hòa công suất lớn… sẽ chịu thêm thuế đặc biệt từ 1/1/2026 (Ảnh: DT).

Theo tìm hiểu, với quy định này phần lớn điều hòa dân dụng dùng cho phòng nhỏ dưới 40m2 có công suất 1-2,5 HP (mã lực), tương đương 9.000-24.000 BTU.

Trong khi đó, điều hòa chịu thuế (trên 24.000-90.000 BTU) thuộc phân khúc bán công nghiệp hoặc thương mại, thường được lắp đặt tại các không gian có diện tích lớn, trần cao hoặc nơi đông người.

Đối tượng sử dụng điều hòa công suất lớn chủ yếu là văn phòng, công ty, các phòng họp lớn, sảnh lễ tân, khu vực làm việc chung; nhà hàng, showroom, cửa hàng thời trang, siêu thị mini. Điều hòa công suất lớn cũng thường dùng trong nhà ở cao cấp như biệt thự (villa), căn hộ penthouse, duplex có phòng khách thông tầng hoặc không gian mở rất rộng.

Như vậy, quy định thuế tiêu thụ đặc biệt này chủ yếu ảnh hưởng đến doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ và phân khúc bất động sản hạng sang, ít ảnh hưởng đến nhu cầu lắp đặt điều hòa dân dụng của đại đa số người dân.

Bên cạnh điều hòa, nhóm phương tiện giao thông cũng được quy định cụ thể. Các loại xe có động cơ dưới 24 chỗ ngồi, bao gồm ô tô chở người, xe bốn bánh có động cơ, xe bán tải (pick-up) cabin kép và xe VAN có từ hai hàng ghế trở lên đều thuộc diện chịu thuế. Các loại xe chuyên dùng, máy bay, du thuyền phục vụ mục đích vận tải, an ninh - quốc phòng hoặc cứu hộ sẽ được miễn loại thuế này.

Đặc biệt, nhóm nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml (theo tiêu chuẩn quốc gia) cũng chính thức bị áp thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với hàng nhập khẩu chưa dán nhãn dinh dưỡng, doanh nghiệp buộc phải tự xác định hàm lượng đường và kê khai thuế trung thực.

Ngoài hàng hóa, các loại hình dịch vụ đặc thù như kinh doanh vũ trường, karaoke, massage, golf, casino, đặt cược và xổ số tiếp tục nằm trong danh sách điều chỉnh của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt theo các nghị định chuyên ngành.

Ở chiều ngược lại, Nghị định 360 cũng làm rõ các đối tượng không chịu thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm: Hàng hóa sản xuất/gia công để xuất khẩu trực tiếp; hàng tạm nhập - tái xuất; hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế và hàng hóa đã nộp thuế nhưng bị trả lại (chưa qua sử dụng).