Khách vứt nhầm dây vàng trên tàu Bắc - Nam, nhân viên lục rác tìm lại

Tìm được vàng sau khi lục túi rác

8h55 ngày 1/1, anh Hoàng Ngọc Thảo - Tiếp viên trưởng tàu khách, Đoàn Tiếp viên Đường sắt Sài Gòn - cùng đồng nghiệp bước lên khoang, chuẩn bị phục vụ hành khách đi chuyến tàu SE5 từ Hà Nội vào TPHCM.

Trong hành trình di chuyển, một cặp vợ chồng quê Đà Nẵng cùng người thân lên tàu tại ga Vinh. Cả gia đình ngồi ở toa số 6, trở về nhà sau khi dự đám cưới của con gái tổ chức tại Nghệ An.

Anh Thảo (mặc áo đỏ, bên trái) chụp ảnh cùng vợ chồng hành khách sau khi tìm được gói giấy chứa vàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Đến gần phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, nữ hành khách tháo 2 hoa tai và một sợi dây chuyền vàng cất vào trong giấy ăn. Sau khi đi vệ sinh, người phụ nữ tá hoả do không tìm thấy số nữ trang", anh Thảo cho biết.

Nhận được tin báo, nam tiếp viên trưởng huy động đồng nghiệp khẩn trương rà soát toàn bộ khu vực toa số 6 cùng các vị trí liên quan. Tàu dừng tại ga Đồng Hới, nhóm tiếp viên kiểm tra kỹ từng túi rác nhưng không phát hiện dấu vết của số nữ trang.

Khi tàu chuyển bánh tiếp tục hành trình, các tiếp viên đường sắt tiến hành tìm kiếm thêm một lần nữa, rà soát kỹ lưỡng toàn bộ khu vực nhà vệ sinh. Tiếp viên Lê Thị Minh Quyên phục vụ tại toa số 9 tìm thấy giấy ăn chứa vàng trong thùng rác ở nhà vệ sinh.

"Trước đó, trong quá trình nữ hành khách đi vệ sinh, người nhà nghĩ giấy ăn là rác nên vứt bỏ, không biết có vàng bên trong", anh Thảo chia sẻ.

Hai hoa tai và sợi dây chuyền của khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhận lại số nữ trang, nữ hành khách vui mừng, bày tỏ cảm ơn trước sự giúp đỡ của các nhân viên đường sắt.

Được biết, anh Thảo có 16 năm gắn bó với những chuyến tàu khắp trong Nam ngoài Bắc. Khoảng 5 năm trước, anh và đồng nghiệp từng tìm thấy một chiếc túi xách của Việt kiều từ Mỹ về Quảng Ngãi chơi bị bỏ quên dưới gối. Bên trong túi có số tiền USD và tiền Việt Nam, tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.

"Xác định trách nhiệm trong công việc, chúng tôi luôn nỗ lực giúp đỡ hành khách. Niềm vui của hành khách khi nhận lại tài sản bị thất lạc chính là động lực để anh em không ngừng cố gắng", nam tiếp viên bày tỏ.

Tìm thấy túi xách chứa 17 triệu đồng của nữ Việt kiều

Ngoài tìm được gói giấy chứa vàng, trong ngày đầu năm mới 2026, nhóm tiếp viên trên chuyến tàu SE3 xuất phát từ Hà Nội đi TPHCM cũng tìm được túi xách của Việt kiều Mỹ bỏ quên.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trần Văn Trí (tiếp viên trưởng tàu khách, Đoàn Tiếp viên Đường sắt Sài Gòn), cho biết bên trong túi xách chứa 484 USD (gần 13 triệu đồng) và 4,1 triệu đồng cùng thẻ ngân hàng, các giấy tờ quan trọng khác.

Theo anh Trí, sáng 1/1, khi tàu SE3 đến ga Sài Gòn, các tiếp viên hướng dẫn hành khách xuống tàu rồi dọn dẹp ghế ngồi, giường nằm chuẩn bị cho chuyến tàu buổi tối.

Ngoài giấy tờ, bên trong túi xách còn có tiền USD và tiền Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong lúc nhân viên dọn dẹp gối và ga trải giường, anh nhận được thông tin, một Việt kiều Mỹ đi cùng gia đình bị thất lạc chiếc túi xách có giấy tờ quan trọng.

"Tôi đề nghị các tiếp viên cùng tìm kiếm. Qua rà soát toàn bộ khu vực khách đã ngồi, chiếc túi được tìm thấy trong vỏ gối", anh Trí thông tin.

Khoảnh khắc được anh Trí cùng đồng nghiệp trao lại chiếc túi tại phòng kiểm soát vé của ga Sài Gòn, nữ Việt kiều không giấu được xúc động. Ngoài lời cảm ơn, gia đình mong muốn hậu tạ một khoản tiền đáp lại sự tận tâm của các tiếp viên.

"Chúng tôi từ chối nhận tiền, vì đó là trách nhiệm của các tiếp viên đường sắt trong việc hỗ trợ hành khách. Mọi người mong gia đình Việt kiều sẽ lan toả câu chuyện đẹp tới bà con đồng hương đang sinh sống ở Mỹ", anh Trí cho hay.

Anh Trí đón giao thừa cùng các hành khách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm tìm được chiếc túi xách cũng đánh dấu 26 năm anh Trí gắn bó với ngành đường sắt. Rong ruổi trên nhiều chuyến tàu, 26 năm qua, anh chưa từng được cùng gia đình đón giao thừa Tết Dương lịch và Âm lịch.

Những năm mới vào nghề, người đàn ông chạnh lòng, có lúc rơm rớm nước mắt. Vượt lên tất cả, anh và đồng nghiệp luôn nỗ lực để hoàn thành công việc, đảm bảo sự hài lòng của hành khách.

Trong 26 năm làm tiếp viên, anh từng có 4 lần đỡ đẻ cho các sản phụ trở dạ khi đi tàu. Còn số lần tìm được tài sản của khách để quên và thất lạc nhiều đến mức người đàn ông này không thể nhớ hết.