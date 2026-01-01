Nam thanh niên tử nạn trên đường về quê nghỉ Tết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng 1/1, anh Đ.X.S. (SN 2001, trú xóm Thuận Yên, xã Tân Phú, Nghệ An) đang trên đường về nhà sau khi xuống xe khách từ Hà Nội.

Khi anh S. băng qua quốc lộ 48E để về nhà ở phía đối diện đã xảy ra va chạm với một xe khách khác đang lưu thông trên tuyến. Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: T. Kỳ).

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ xã Tân Phú xác nhận anh S. là cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao. Anh S. về thăm gia đình nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Người dân địa phương cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc ba lô của nạn nhân vẫn còn bên người, cách ngôi nhà không xa.

Lực lượng chức năng sau đó nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc.