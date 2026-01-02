Sập bờ kè ở Đắk Lắk, 4 người tử vong

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào 9h30 ngày 2/1 tại xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, thời điểm trên, 4 nạn nhân gồm ông B.D. (65 tuổi), bà L.T.T. (65 tuổi, vợ ông D.), ông Đ.X.H. (62 tuổi) và vợ ông H. là bà N.T.K.L. (58 tuổi), đều trú tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành, cùng nhau đi trồng cây keo.

Hiện trường vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Khi trời bắt đầu đổ mưa, cả 4 người tìm chỗ trú ẩn bên dưới mảng bê tông của bờ kè ven sông Ba, thuộc thôn Lạc Mỹ. Bất ngờ, một mảng bê tông lớn đã đổ sập, đè trúng và vùi lấp cả 4 người, khiến tất cả tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Thành cho biết đoạn bờ kè này đã bị hư hỏng và xói mòn nghiêm trọng sau trận mưa lũ lịch sử vào tháng 11/2025, đến nay bất ngờ sập đổ.

Nhiều người đào bới đống đổ nạn cứu hộ nạn nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân.