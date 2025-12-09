Dỡ bỏ lệnh cấm lưu thông trên cầu Trần Phú ở Khánh Hòa

Ngày 9/12, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa có thông báo kết thúc việc cấm phương tiện lưu thông và phân luồng giao thông qua cầu Trần Phú.

Trước đó, ngày 27/11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã ban hành thông báo tạm dừng lưu thông trên cầu để phục vụ công tác sửa chữa sự cố sạt lở mố cầu.

Kể từ 0h ngày 9/12, các phương tiện lưu thông bình thường trên cầu Trần Phú, Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Sau thời gian thi công khắc phục hư hỏng, cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trường, tổ chức thí nghiệm và được đơn vị tư vấn thiết kế đánh giá công trình đủ điều kiện an toàn để đưa vào khai thác trở lại. Vì vậy, từ 0h ngày 9/12, việc cấm đường, phân luồng giao thông qua cầu được chấm dứt, các phương tiện có thể lưu thông bình thường.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết đợt mưa lũ lịch sử kết hợp triều cường, sóng lớn đã khiến kết cấu tứ nón, mố bên phải, phía Bắc cầu Trần Phú bị xói lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn, cũng như có điều kiện khắc phục sự cố sạt lở, đơn vị này đã tạm cấm các xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông theo hướng Bắc - Nam; chiều ngược lại vẫn được phép lưu thông.

Cầu Trần Phú được khởi công năm 1999, hoàn thành năm 2002, dài gần 460m, rộng 22m với 4 làn xe. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối đường Trần Phú (phường Nha Trang) với đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang).