TPHCM chi 245 tỷ đồng hoàn thiện Vành đai 3 xuyên qua khu đô thị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông TPHCM) vừa thông báo kế hoạch khởi công gói thầu XL12 - hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, an toàn giao thông trên tuyến Vành đai 3 qua TP Thủ Đức cũ.

Gói thầu XL12 dự kiến được khởi công ngày 6/1 và hoàn thành sau 360 ngày. Nhà thầu thi công là liên danh Vinaconex - Công ty CP ĐT Việt Anh.

Dự án Vành đai 3 qua khu đô thị phía Đông TPHCM đã được thông xe kỹ thuật hôm 19/12/2025 (Ảnh: Ngọc Tân).

Các hạng mục chính của gói thầu gồm lắp đèn chiếu sáng trên cầu cạn cao tốc và đường song hành; lắp biển báo, đèn tín hiệu giao thông, lưới chống chói; sơn vạch kẻ đường; lắp biển báo tại các cầu vượt sông để phục vụ giao thông thủy...

Dự toán tổng mức đầu tư của gói thầu là 245,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là 226 tỷ đồng; chi phí tư vấn 448 triệu đồng; chi phí dự phòng 19 tỷ đồng đồng.

Đoạn Vành đai 3 TPHCM qua TP Thủ Đức cũ có chiều dài 14,7km, phạm vi từ nút giao Tân Vạn đến nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành (tiếp giáp cầu Nhơn Trạch).

Sơ đồ toàn tuyến Vành đai 3 TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trước đó, ngày 19/12/2025, đoạn tuyến này đã được thông xe kỹ thuật phần mặt cầu cạn. Nhà thầu tiếp tục thi công lớp bê tông nhựa, vách chống ồn để đưa công trình vào khai thác giữa năm nay.

Hạng mục được coi là trục đường tạo sức hút cho bất động sản phía Đông TPHCM do hướng tuyến đi qua nhiều dự án chung cư, khu đô thị. Tuyến đường cũng kết nối 3 nút giao lớn của Vành đai 3, gồm: nút giao Tân Vạn, nút giao Gò Công và nút giao với cao tốc TPHCM - Long Thành.