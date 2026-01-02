Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Các hành vi bị nghiêm cấm từ 1/1/2026

Theo quy định tại Điều 7 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, từ 1/1/2026, các hành vi bị nghiêm cấm gồm:

Xử lý dữ liệu cá nhân nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

Cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân;

Lợi dụng hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;

Xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định của pháp luật;

Sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác, cho người khác sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

Mua, bán dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác và Chiếm đoạt, cố ý làm lộ, làm mất dữ liệu cá nhân.