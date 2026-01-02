Nga thay đổi chiến thuật tiến công ở điểm nóng Pokrovsk

Lính Nga dùng xe máy để tiến vào Pokrovsk, lợi dụng sương dày đặc (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trên truyền hình ngày 1/1, ông Ihor Yaremenko, Tham mưu trưởng một tiểu đoàn trinh sát pháo binh thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho biết lực lượng Nga đang sử dụng các động tác di chuyển đơn lẻ, với hy vọng những bước tiến như vậy sẽ không bị phát hiện.

Theo ông, Nga đang áp dụng chiến thuật “xâm nhập từng người một”, nhằm âm thầm tiếp cận mục tiêu. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã phát hiện những nỗ lực này và tiến hành đòn hỏa lực để ngăn các đơn vị Nga thâm nhập Pokrovsk, đồng thời giảm áp lực cho các lực lượng trực tiếp phòng thủ thành phố.

Ông Yaremenko cho biết thêm, các đơn vị Ukraine cũng đang nỗ lực mở rộng và duy trì các tuyến hậu cần hướng tới Pokrovsk và Myrnohrad, bảo đảm bộ binh có đầy đủ những gì cần thiết cho nhiệm vụ phòng thủ.

Bên cạnh đó, tác chiến phản pháo vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhằm phá hủy các hệ thống pháo của Nga, những lực lượng thường xuyên pháo kích vào vị trí của Ukraine và các kíp vận hành máy bay không người lái. Đồng thời, do cường độ tiến công cao, các đơn vị pháo binh Ukraine cũng đang tấn công sinh lực và phương tiện bọc thép của Moscow.

Pokrovsk đã nổi lên như một trong những khu vực nóng nhất trên toàn chiến tuyến trong những tháng gần đây. Nếu kiểm soát được Pokrovsk, lực lượng Nga có thể mở đường tiếp tục tiến xa hơn về phía tây, hướng tới các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia.

Nga vẫn tìm cách kiểm soát thành phố này, nhưng tốc độ tiến quân đang bị chững lại do giao tranh đô thị, buộc Moscow phải chuyển sang các chiến thuật khác.

Tính đến tối ngày 1/1, đã ghi nhận 97 cuộc giao tranh dọc toàn tuyến mặt trận, trong đó 23 cuộc diễn ra trên hướng Pokrovsk, khu vực đã duy trì trạng thái nóng nhất trong một thời gian dài.

Tháng trước, Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine cho biết, ngoài chiến thuật xâm nhập hướng Pokrovsk, các lực lượng Nga còn tiến hành các đợt tiến công cơ giới và tấn công bộ binh liên tục.

Ngày 27/12, Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Ukraine, ông Oleksandr Pivnenko, cho biết quân đội Ukraine đang tập trung binh lực cho các hoạt động phản công tại Pokrovsk, dù điều kiện thời tiết bất lợi đang cản trở các nỗ lực này.

Trước đó, sương mù đã giúp lực lượng Nga tiến vào Pokrovsk, trong số các chiến thuật được sử dụng có xâm nhập bằng các nhóm nhỏ.

Nhìn chung, Pokrovsk, Myrnohrad và Huliaipole hiện là những khu vực diễn ra giao tranh ác liệt nhất. Nga vẫn đang tìm cách kiểm soát Kupiansk mặc dù giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Nga tuyên bố đã đạt được.