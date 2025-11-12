Dòng nước đen từ bãi rác chảy ra biển ở Bắc Nha Trang

Ngày 12/11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương vào cuộc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do nước rỉ từ bãi rác Rù Rì, phường Bắc Nha Trang gây ra.

Theo đó, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý đề xuất dự án nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa nhằm giải quyết triệt để nguồn nước ô nhiễm từ bãi rác Rù Rì. Thời hạn hoàn thành tham mưu, báo cáo trước ngày 15/11.

Dòng nước đen ngòm từ bãi rác Rù Rì chảy ra biển ở phường Bắc Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Bãi rác Rù Rì, hình thành từ năm 1980, là một bãi rác lộ thiên với công nghệ xử lý lạc hậu, không có lớp lót đáy. Bãi rác này đã bị đóng cửa vào năm 2014 do không đảm bảo các điều kiện về an toàn môi trường.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa cho biết, nước rỉ từ bãi rác Rù Rì được thu gom và đưa về Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa với công suất thiết kế 186m3/ngày.

Tuy nhiên, lượng nước thu gom thực tế trung bình lên tới 216m3/ngày, cộng thêm lượng nước mưa từ hai suối cạn thượng nguồn, khiến trạm xử lý bị quá tải.

Một phần nước thải không được xử lý đã thoát ra ngoài, chảy theo dòng suối đổ về bãi biển gần cảng cá Vĩnh Lương, gây ra tình trạng hôi thối và ô nhiễm môi trường.

Bãi rác Rù Rì ở phường Bắc Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Người dân địa phương phản ánh, mỗi khi trời mưa, dòng nước đen kịt và bốc mùi hôi thối nồng nặc lại tràn về, làm đảo lộn cuộc sống của nhiều hộ dân ven suối.

Ông Huỳnh Ngọc Tú, một người dân phường Bắc Nha Trang, bức xúc: “Mùi hôi từ nước rỉ rác rất khó chịu, như xác động vật phân hủy".

Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đã yêu cầu Ban quản lý dịch vụ công ích Nha Trang lập và trình chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa. Mục tiêu là giải quyết dứt điểm tình trạng nước thải từ bãi rác Rù Rì chảy về hạ du.

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, Ban quản lý dịch vụ công ích Nha Trang đã báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.