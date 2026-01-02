Thành viên nhóm "hiệp sĩ" vạch trần bộ mặt thật của Nguyễn Thanh Hải

Công an TPHCM bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải và đồng phạm

Liên quan đến đường dây cưỡng đoạt tài sản, tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, do “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và đồng bọn thực hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, tiếp tục làm rõ vai trò, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng có liên quan.

Chuyên án được xác lập, triệt phá, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự, Giám đốc Công an TPHCM về việc đấu tranh, chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự xã hội tại các bến xe và tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao qua không gian mạng.

Phân công vai trò cụ thể

Từ năm 1997 đến nay, Nguyễn Thanh Hải lần lượt tham gia nhóm: Vây bắt cướp ban ngày, Đội xung kích phòng, chống tội phạm. Đến năm 2019, Nguyễn Thanh Hải xin ra khỏi câu lạc bộ.

Năm 2022, Nguyễn Thanh Hải tự thành lập “Đội Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương”, và quy tụ các thành viên gồm: Nguyễn Hữu Thành, Trần Văn Công, Trần Văn Hóa.

Theo cảnh sát, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải có 10 tài khoản mạng xã hội, Trần Văn Hóa có 3 tài khoản mạng xã hội, Trần Văn Công có 6 tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Hữu Thành có 6 tài khoản mạng xã hội.

Nguyễn Thanh Hải cùng các đối tượng bị bắt trong đường dây tội phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh bản thân là “hiệp sĩ” - người hùng cứu giúp người không lấy tiền, cứu người từ Campuchia và "cứu cả thế giới", rồi đăng trên nhiều kênh mạng xã hội.

Các thành viên trong nhóm được phân công vai trò cụ thể. Trong đó, Trần Văn Hóa là người tiếp công dân. Khi có người dân đến liên hệ nhờ đội hiệp sĩ giúp đỡ, Hóa yêu cầu họ cung cấp giấy tờ tùy thân, nội dung thông tin.

Sau khi tiếp nhận tin, Hóa phân loại các nội dung cụ thể cho người dân. Trường hợp gia đình nạn nhân nhờ cứu con từ Campuchia về thì gặp Nguyễn Thanh Hải; nếu thân nhân tìm vợ, chồng, con thì gặp Nguyễn Hữu Thành; với người tìm đối tượng lừa đảo, lừa tình, lừa tiền, tài sản mất trộm thì gặp Nguyễn Văn Công. Nếu người dân không đem theo giấy tờ tùy thân, hình ảnh người cần tìm, Trần Văn Hóa sẽ in màu với giá 80.000 đồng/tài liệu.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng tội phạm ở Campuchia (Ảnh: Công an cung cấp).

Riêng Nguyễn Hữu Thành, Trần Văn Công, ngồi trong phòng, đặt 13 chiếc điện thoại quay phỏng vấn người dân, dẫn dắt nội dung câu hỏi để người dân trả lời theo và ghi hình. Sau đó, Trần Văn Hóa quản lý chỉnh sửa hình ảnh trong các điện thoại, đưa lên tài khoản mạng xã hội của Nguyễn Thanh Hải, nhưng để chế độ riêng tư, khi nào cần thì Hải tự bật chế độ công khai.

Với điện thoại của Trần Văn Hóa, Trần Văn Công và Nguyễn Hữu Thành, các đối tượng này tự quản lý, chỉnh sửa rồi đăng nội dung lên tài khoản cá nhân.

Cứu người bằng cách khuyên nạn nhân nhảy lầu

Khi bị bắt, Trần Văn Hóa, Trần Văn Công và Nguyễn Hữu Thành đều khai nhận hoàn toàn không có việc giải cứu người ở Campuchia. Riêng Trần Văn Công “ăn may” được một vụ có người nhà nhờ cứu cháu bé ở Campuchia.

Sau đó, Trần Văn Công liên lạc được với cháu bé và dặn nạn nhân nhảy xuống lầu, rồi chạy về hướng biên giới sẽ được anh ta đón. Không ngờ, nạn nhân làm theo và chạy được đến cửa khẩu Mộc Bài, rồi gọi cho Công đón.

Trần Văn Công cùng các thành viên nhanh chóng chớp cơ hội, quay nhiều video để đăng lên mạng xã hội, thêu dệt rằng nhóm anh ta qua Campuchia cứu người. Sau đó, Trần Văn Công được người nhà cháu bé trả công là 55 triệu đồng.

Cảnh sát lấy lời khai thành viên trong nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, có nhiều người nhờ nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm con, tìm người thân, nhưng những người này ở Việt Nam, bỏ nhà đi. Nhóm của Nguyễn Thanh Hải tìm được và quay video đăng lên mạng xã hội, nói rằng giải cứu người từ Campuchia, giúp không lấy tiền.

Trần Văn Công, Trần Văn Hóa và Nguyễn Hữu Thành đều khai về việc những người đến nhờ Hải giúp tìm con ở Campuchia, Hải đều hỏi có tiền không, nếu không có tiền thì bị can bảo người tìm thân nhân quay về vay tiền rồi trở lại, ông ta mới giúp.

Mặc dù biết rõ sự thật, cả ba vẫn giúp sức cho Nguyễn Thanh Hải đăng nhiều video lên mạng xã hội là “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải giải cứu người ở Campuchia, không tốn tiền.

Từ những bài đăng trên nền tảng mạng xã hội, nhiều người tin tưởng, đến nhờ nhóm “hiệp sĩ” của Hải cứu giúp người thân ở Campuchia. Tuy nhiên, họ đều bị buộc đưa tiền trước theo yêu cầu của Nguyễn Thanh Hải, mới được giúp cứu người thân về.

Sau khi thân nhân chuyển tiền, Nguyễn Thanh Hải cùng các đối tượng cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân thông qua nhiều thủ đoạn. Theo cảnh sát, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.