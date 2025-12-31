Người dân được giám sát CSGT thông qua những hình thức nào?

Bộ Công an đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019, quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/11/2024.

Theo thông tư mới, điểm c khoản 1 Điều 5 quy định về nội dung công khai của công an nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gồm: Các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Người dân giám sát hoạt động của CSGT (Ảnh: Trần Thanh).

So với quy định trước đây, nội dung công khai "trang phục, số hiệu công an nhân dân" đã được loại bỏ.

Bên cạnh đó, tại Điều 11, Thông tư quy định về hình thức giám sát của nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cũng được thay đổi.

Người dân giám sát thông qua hình thức nào?

Theo quy định mới, nhân dân được giám sát thông qua các hình thức sau: Tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ; kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Quá trình giám sát phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ; ở ngoài khu vực thực thi công vụ, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Như vậy, hình thức giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình ở thông tư trước đã được loại bỏ.

Cục CSGT nói về việc bỏ quy định người dân được giám sát qua ghi hình

Trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thời gian qua, việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng CSGT có lúc, có nơi chưa khách quan, đúng quy định.

Ngoài ra, nhiều trường hợp lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc của cán bộ, chiến sỹ CSGT và chia sẻ lên mạng xã hội nhằm mục đích quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

"Khi những hình ảnh đăng tải được gỡ bỏ và xử lý người vi phạm, nhưng vẫn gây ra những ảnh hưởng, tác động xấu đến người xem, ảnh hưởng đến quá trình công tác của cán bộ, chiến sỹ CSGT", đại diện Cục CSGT nói.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn (Ảnh: Trần Thanh).

Theo Cục CSGT, việc không quy định người dân được giám sát CSGT thông qua hình thức bằng thiết bị ghi âm, ghi hình, phù hợp với quy định của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ luật Dân sự, Luật An toàn thông tin mạng và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bộ Công an sẽ đưa nội dung, quy định công an các đơn vị, địa phương bố trí khu vực làm việc, tổ chức ghi âm, ghi hình quá trình làm việc của lực lượng CSGT vào thông tư quy định nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng CSGT đường bộ để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, trường hợp người dân vẫn sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình quá trình làm việc của CSGT thì phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và không gây ảnh hưởng quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT.