Miền Bắc rét đậm rét hại, khả năng có băng giá

Tối 1/1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ giảm từ 3-5 độ C.

Dự báo đêm nay và sáng mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày tới trời rét, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ, theo dự báo, phổ biến 13-16 độ C. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xuất hiện băng giá.

Hà Nội những ngày tới trời rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết đêm 1 và ngày 2/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa, riêng đêm có mưa rải rác. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ; nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, có nơi dưới 8 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mây, có mưa vài nơi, từ gần sáng mai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Bắc trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc từ gần sáng có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Đông có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.