Thanh tra Chính phủ đề nghị xử lý trách nhiệm của Cục Thuế

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy vừa ký thông báo Kết luận thanh tra việc thanh tra các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc do Cục Thuế làm chủ đầu tư và quản lý dự án.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy (Ảnh: Diệu Anh).

Cục Thuế phải xử lý về kinh tế trên 6,5 tỷ đồng

Thanh tra Chính phủ phát hiện do kế hoạch vốn không phù hợp với tiến độ thực hiện dẫn tới bị hủy kế hoạch vốn tại 4 dự án: Dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) hủy kế hoạch vốn hơn 43 tỷ đồng; dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương hủy kế hoạch vốn hơn 17,8 tỷ đồng; dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Bình Thạnh (TPHCM) hủy kế hoạch vốn 32 tỷ đồng; dự án xây dựng kho tài liệu Cục Thuế TPHCM hủy kế hoạch vốn 38,3 tỷ đồng.

Từ ngày 1/1/2025 đến thời điểm 7/9/2025 các dự án này không được bố trí vốn để thanh toán cho nhà thầu.

Việc lập báo cáo, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập dự án đầu tư, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; lập, thẩm định kế hoạch mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng của 5 dự án được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế), chủ đầu tư thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư.

Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh còn một số tồn tại như xác định tổng mức đầu tư một số nội dung chưa phù hợp. Bộ Tài chính ban hành quyết định đầu tư chậm không phù hợp với kế hoạch dự kiến ban đầu; phê duyệt dự án đầu tư trước khi có quyết định phân bổ vốn đầu tư. Thời gian thực hiện dự án không phù hợp với kế hoạch phân bổ vốn…

Tại dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương có một số vị trí bị ngấm, mốc, bong tróc tại các vị trí chân tường, tiếp giáp vách kính.

Tại dự án xây dựng kho tài liệu Cục Thuế TPHCM, thanh tra nhận thấy trạm biến áp và máy phát điện dự phòng, hệ thống thang máy đã lắp nhưng chưa thực hiện đấu nối và vận hành.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Cục Thuế khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục ngay đối với các tồn tại, hạn chế và xử lý về kinh tế trên 6,5 tỷ đồng.

Bộ Tài chính có văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các khó khăn vướng mắc tại 5 dự án được thanh tra để bố trí vốn hoàn thành, tránh gây nợ đọng theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Tài chính được yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của Cục Thuế, các đơn vị, tập thể và cá nhân có liên quan được nêu tại kết luận thanh tra.

Lãnh đạo Cục Thuế phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra hôm 25/7/2025 (Ảnh: Diệu Anh).

5 dự án được thanh tra

Kết luận thanh tra cho thấy, dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng triển khai cổng kết nối tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng; tiến độ thực hiện 2022-2023.

Dự án này đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng ngày 11/7/2025.

Dự án trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có tổng mức đầu tư trên 109,6 tỷ đồng, được bàn giao đưa vào sử dụng ngày 4/7/2025. Đến thời điểm thanh tra ngày 7/9 dự án chưa được thanh tra, kiểm toán.

Dự án trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Bình Dương có tổng mức đầu tư trên 143 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2017 và hoàn thành bàn giao vào tháng 11/2024.

Dự án trụ sở làm việc Chi cục thuế Bình Thạnh (TPHCM) tổng mức đầu tư trên 256,6 tỷ đồng, đến thời điểm thanh tra 31/8/2025 mới hoàn thành 83% khối lượng.

Dự án xây dựng kho tài liệu Cục Thuế TPHCM tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, đến tháng 9 vừa qua đã hoàn thành 95% khối lượng thực hiện. Dự án chưa được thanh tra, kiểm toán, theo kết luận thanh tra.