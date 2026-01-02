Du khách nhích từng bước ở phố cổ Hội An ngày đầu năm mới

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày tạo điều kiện thuận lợi cho du khách lên kế hoạch tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, phố cổ Hội An (phường Hội An, Đà Nẵng) đón lượng lớn du khách đổ về trong ngày đầu năm mới.

Chiều 1/1, thời tiết nắng ấm tại Hội An đã thu hút dòng người nườm nượp đổ về phố cổ. Nhiều thời điểm, du khách phải "nhích từng bước" để tham quan, dạo phố, tạo nên cảnh tượng đông đúc hiếm thấy.

Khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại chùa Cầu (Ảnh: Ngô Linh).

Các tuyến phố chính như Hai Bà Trưng, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Nguyễn Phúc Chu… luôn trong tình trạng quá tải. Dịp này, chính quyền phường Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa đặc sắc để phục vụ du khách.

Bên cạnh khách nội địa, phố cổ Hội An còn tấp nập đón các đoàn khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia châu Á, châu Âu, mang lại tín hiệu tích cực cho ngành du lịch địa phương ngay trong những ngày đầu năm.

Du khách tấp nập ở phố cổ Hội An trong ngày đầu năm mới (Video: Ngô Linh).

Chị Nguyễn Thị Hà Vân, du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ sự hào hứng: “Đây là lần thứ hai tôi cùng bạn bè đến Hội An. Tôi thấy cảnh vật, các tuyến phố đều rất đẹp, lưu giữ được nét cổ xưa. Đặc biệt, người dân địa phương rất thân thiện và hiếu khách”.

Theo Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, trong năm 2026, Hội An dự kiến sẽ triển khai chuỗi sản phẩm văn hóa - du lịch mới, hướng đến việc tăng cường các “khám phá khác biệt, trải nghiệm mới lạ” và phát triển hệ sinh thái du lịch sáng tạo, đồng bộ với xu hướng chung của ngành du lịch Đà Nẵng.

Du khách đổ về phố cổ Hội An chật kín các tuyến đường phố chính (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết không gian du lịch Đà Nẵng hiện nay khá rộng lớn và đa dạng loại hình sản phẩm tiềm năng cho các thị trường khách.

Bên cạnh các dòng khách truyền thống như Âu, Mỹ, Đông Bắc Á…, một số thị trường khách gần như Philippines và Đông Nam Á cũng sẽ là ưu tiên của thành phố trong hiện tại và những năm tiếp theo.

“Mục tiêu hướng tới là đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch hàng đầu trong nước và khu vực”, ông Sơn nhấn mạnh.