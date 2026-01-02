Vụ đất 420m2 ở Hà Nội được cấp 2 sổ đỏ: Đã bị tách thửa bán cho nhiều người

Phòng Kinh tế - UBND xã Xuân Mai (Hà Nội) vừa tổ chức buổi làm việc với vợ chồng ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1964, trú ở xã Xuân Mai) để làm rõ các phản ánh liên quan đến thửa đất số 88, tờ bản đồ số 60 tại thôn Tân Hội, có diện tích 420m2, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hai lần cho hai anh em ruột, ở hai thời điểm khác nhau.

Ông Phúc phản ánh thửa đất do bố mẹ ông để lại. Năm 2002, UBND huyện Chương Mỹ (cũ) cấp sổ đỏ đứng tên ông. Trong thời gian ông Phúc đi làm ăn xa nhà, năm 2009, UBND huyện Chương Mỹ tiếp tục cấp thêm một sổ đỏ khác đứng tên em trai ông Phúc là ông Nguyễn Văn T. và vợ là bà Nguyễn Thị X..

Mảnh đất diện tích 420m2 ở thôn Tân Hội, xã Xuân Mai, Hà Nội trước khi bị cưỡng chế, phá dỡ bàn giao cho người mua trúng đấu giá (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Sau đó, vợ chồng ông T. đem sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng vay tiền. Đến năm 2024, do gia đình ông T. không trả được khoản vay, mảnh đất bị phát mại tài sản, cưỡng chế bàn giao cho người trúng đấu giá là ông N.V.V..

Tréo ngoe ở chỗ, từ năm 2011, sổ đỏ đứng tên ông Nguyễn Văn Phúc cũng được mang thế chấp tại một ngân hàng thương mại cho đến nay.

Tại buổi làm việc, vợ chồng ông Phúc đã cung cấp các giấy tờ liên quan về sổ đỏ, hợp đồng thế chấp tại ngân hàng và cho biết đang gửi đơn yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết sự việc này. Trong thời gian chờ kết luận cuối cùng, ông Phúc đề nghị ông N.V.V. không được xây dựng công trình, làm thay đổi hiện trạng thửa đất nói trên.

Vợ chồng ông Phúc cam đoan chưa bao giờ đồng ý, không ký bất kỳ giấy tờ nào để cho vợ chồng em trai đứng tên làm sổ đỏ thửa đất 420m2 này.

Biên bản buổi làm việc cho thấy, ông N.V.V. mua trúng đấu giá thửa đất trên vào năm 2023 và đến năm 2024 được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chương Mỹ (cũ) bàn giao tài sản.

Sau khi nhận bàn giao đất, ông V. đã làm thủ tục sang tên, cấp sổ mới và tiến hành chia tách thửa đất để chuyển nhượng cho nhiều người khác.

Ông Nguyễn Văn Phúc bên thửa đất rộng trên 420m2 được UBND huyện Chương Mỹ cấp sổ đỏ hai lần cho hai người. Thửa đất hiện nay đã được chia tách và bán cho nhiều người khác (Ảnh: V.P).

Đại diện Phòng Kinh tế xã Xuân Mai thông báo đến nay chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ phía cơ quan chức năng về vụ việc.

Dù vậy, để đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, xã Xuân Mai yêu cầu gia đình ông Phúc liên hệ với TAND các cấp để ban hành các văn bản thụ lý giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Hồ sơ lưu giữ tại UBND xã Xuân Mai cho thấy, cả ông Phúc và ông T. đều đã từng có đơn đề nghị cấp sổ đỏ cho thửa đất nêu trên và cùng được UBND huyện Chương Mỹ (cũ) cấp sổ đỏ vào năm 2002 và 2009.