Đường đèo sạt lở tứ phía, Đà Lạt đối mặt nguy cơ bị cô lập

Chỉ trong vòng 5 ngày, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận tổn thất nặng nề về đường sá khi các tuyến đèo kết nối với trung tâm Đà Lạt lần lượt bị sạt lở, chia cắt.

"Sạt lở khắp nơi, đội xe của chúng tôi phải nghỉ hết. Xe từ TPHCM lên đến Đức Trọng thì được chứ muốn tới Đà Lạt thì khó rồi" ông Thùy Dương, chủ doanh nghiệp vận tải tại Đà Lạt, chia sẻ với phóng viên.

Công bố 3 tình huống khẩn cấp

Đêm 19/11, chiếc xe khách biển số TPHCM đi qua khúc cua trên đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Bất thình lình, 2 bánh trước của xe sập xuống khi một đoạn đèo sạt lở. Cả mảng đường bê tông nhựa dài 100m trôi tuột xuống thung lũng, khiến tuyến đèo này bị chia cắt hoàn toàn.

Vụ sạt lở khiến giao thông kết nối Đà Lạt với bên ngoài càng thêm khó khăn. Trước đó, nhiều tài xế đã chọn đèo Mimosa là tuyến đường thay thế để ra vào trung tâm Đà Lạt sau khi đèo Prenn bị chia cắt.

Nhiều tuyến đèo huyết mạch kết nối từ Đà Lạt đi các hướng đã bị chia cắt. Đèo Tà Nung và Sa Com cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, nguy cơ chia cắt cao (Đồ họa: Ngọc Tân).

Sáng 20/11, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại điểm sạt lở trên đèo Mimosa. Đây là lần công bố tình huống khẩn cấp thứ 3 của địa phương chỉ trong 20 ngày. Hai lần công bố trước đó liên quan đến sạt lở trên đèo D'ran và đèo Prenn.

Trước đó, đêm 16/11, đèo Khánh Lê đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, sạt lở, khiến 6 người chết, làm gián đoạn tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với Nha Trang.

Sáng 17/11, đèo Prenn đoạn qua phường Xuân Hương - Đà Lạt xuất hiện vết sạt trượt dài 100m, chia cắt tuyến đường nối Đà Lạt với sân bay Liên Khương, Bảo Lộc và TPHCM. Các phương tiện được phân luồng qua đèo Mimosa và đèo Sa Com để ra vào Đà Lạt.

Ngày 18/11, đèo Mimosa xuất hiện vết sạt lở taluy âm. Đến đêm 19/11, vụ sạt lở lớn khiến mặt đường đèo Mimosa đứt gãy hoàn toàn.

Điểm sạt lở gây chia cắt giao thông trên đèo Prenn (Ảnh: Minh Hậu).

Như vậy, chỉ trong 5 ngày, các tuyến đèo huyết mạch kết nối từ Đà Lạt đi các địa phương lần lượt bị sạt lở, chia cắt. Xe cộ ra vào Đà Lạt phải chật vật tìm những tuyến đường vòng thay thế.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết, tính đến ngày 20/11, việc ra, vào Đà Lạt chỉ còn thông qua 2 tuyến đường là đèo Sa Com và đèo Tà Nung. Nhà chức trách không loại trừ khả năng 2 con đèo này phát sinh sạt lở do trên địa bàn vẫn chưa dứt mưa.

"Sáng nay có thông tin đèo Sa Com cũng bị chia cắt. Chúng tôi lập tức cho kiểm tra thì thấy đường vẫn thông bình thường. Tuy nhiên, nếu thời tiết còn mưa, nguy cơ sạt đèo Sa Com và Tà Nung cũng chưa thể lường trước", ông Tuấn chia sẻ.

Thời tiết cản trở việc nối lại giao thông

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng đang huy động tối đa lực lượng để sửa chữa các tuyến đèo bị sạt lở, sớm nối lại giao thông. Tuy nhiên, điều kiện để triển khai thi công an toàn là mưa phải ngớt.

Có mặt tại điểm chia cắt trên đèo Mimosa để chỉ đạo khắc phục sạt lở, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, tuyến đèo bị đứt ngang từ 23h ngày 19/11. Đến sáng 20/11, Sở Xây dựng cùng các đơn vị chủ lực của tỉnh Lâm Đồng đã tới hiện trường để khắc phục sự cố.

Với điểm sạt lở trên đèo Mimosa, ông Tuấn ước tính nhà chức trách sẽ tốn khoảng 10 ngày để khắc phục tạm thời, nối lại giao thông.

Mặt đường đèo Mimosa bị đứt ngang khoảng 100m sau vụ sạt lở đêm 19/11 (Ảnh: Minh Hậu).

Với đèo D'ran, trời phải dứt mưa, nắng lên mới đảm bảo an toàn để dọn dẹp các điểm sạt lở, khơi thông tuyến đường. Lãnh đạo Sở Xây dựng ước tính phải tốn khoảng 10 ngày để khắc phục.

Trong sáng 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân.

Trong đó, Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan duy trì thực hiện việc cảnh báo tại đoạn đường có nguy cơ sạt lở trên đèo Mimosa và quốc lộ 20. Đồng thời, nhà chức trách phải bố trí nhân sự túc trực theo dõi diễn biến điểm sạt lở; tổ chức phân luồng giao thông và thực hiện các biện pháp an toàn cho người và phương tiện.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị chức năng sớm thông đường tại các điểm sạt lở (Ảnh: Minh Hậu).

Lãnh đạo tỉnh cũng giao UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt kiên quyết tổ chức di dời (cưỡng chế trong trường hợp cần thiết), sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực sạt lở nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý, sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông trước mắt, sớm nối lại giao thông trên đèo Mimosa.